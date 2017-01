Zwölfjähriger in Einrichtung

Ludwigshafen/Mainz. Der Zwölfjährige, dem ein Anschlagsversuch auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt vorgeworfen wird, ist in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Dafür sei ein familienrichterlicher Beschluss nötig, welcher vorliege, sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Familienministeriums dieser Zeitung. Kinder unter 14 Jahren sind strafunmündig.

"In den Fällen greifen die Instrumentarien der Kinder- und Jugendhilfe, um erzieherisch auf das Kind einzuwirken und Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen", so die Sprecherin. Eine geschlossene Unterbringung sei grundsätzlich möglich, in einem Rechtsstaat wie Deutschland sei aber ein richterlicher Beschluss notwendig. Details zu der Einrichtung nennt das Ministerium nicht. Da das Kind auch als Zeuge in Frage komme, sei jegliche Auskunft verfahrensrelevant. Zudem seien nicht nur Sicherheitsaspekte zu beachten, sondern auch das Kindeswohl, so die Sprecherin. Der vermutlich islamistisch radikalisierte, deutsch-irakische Junge soll Anfang Dezember versucht haben, ein mit brennbarem Pulver und Nägeln bestücktes Glas in der Ludwigshafener Innenstadt zu zünden. be