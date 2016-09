Schon fit genug für die Bayern?

Am Freitagabend empfängt der FC Schalke 04 die jetzt schon bärenstarken Bayern. Foto: Andreas Gebert/epa

Zwei bärenstarke Fußball-Vereine treffen am Freitagabend in der Bundesliga aufeinander. Der FC Schalke 04 empfängt den FC Bayern München. Ein bisschen früh, findet Schalke-Trainer Markus Weinzierl.

Denn wer es zurzeit mit dem Rekordmeister aus München aufnehmen will, muss in absoluter Topform sein. Die Schalker sind jedoch nicht so gut gestartet. Sie mussten sich zu Saison-Beginn gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben.

«Es ist kein glücklicher Spielplan. Gerade wenn du das erste Spiel nicht gewonnen hast», sagte Markus Weinzierl vor dem 2. Spieltag. «Aber wir freuen uns auf die Bayern, werden ein anderes Gesicht zeigen und schauen, dass wir punkten oder gewinnen können.»

Und die Bayern freuen sich auch. «Ich liebe die Stimmung dort, ihre Fans zeigen viel Leidenschaft», sagte Bayerns Mittelfeldspieler Xabi Alonso am Mittwoch über die Schalker.

Viele Fußball-Fans erwarten die Partie mit Spannung. Tolle Fußballer haben beide Vereine in ihren Reihen. Und auch mit Toren darf zu rechnen sein. Denn von allen Spielen der beiden Vereine gegeneinander endete nur eines torlos 0:0 - und das ist fast 40 Jahre her.