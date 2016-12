Shinzo Abe vor Pearl-Harbor-Gedenken auf Hawaii eingetroffen

Pearl Harbor (dpa) - Vor einem Treffen mit US-Präsident Barack Obama in Pearl Harbor ist der japanische Premierminister Shinzo Abe auf Hawaii eingetroffen. «Der Schrecken des Krieges sollte sich niemals wiederholen», sagte Abe vor seiner Abreise in Tokio.

Der japanische Regierungschef und der US-Präsident wollen gemeinsam der Opfer des japanischen Angriffes auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 gedenken. Damals waren 2400 US-Amerikaner ums Leben gekommen. Der Angriff hatte zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg geführt.

Die beiden Staatsmänner wollten sich am Dienstag zu Gesprächen treffen, bevor sie das Denkmal des in Pearl Harbor versenkten Kriegsschiffes USS Arizona besuchen. Abe ist bereits der dritte japanische Regierungschef, der Pearl Harbor besucht.

Eine Entschuldigung Abes für den ohne Kriegserklärung ausgeführten Angriff wird nicht erwartet - ebenso wie sich Obama vor wenigen Monaten bei seinem Besuch in Hiroshima nicht für den Abwurf der ersten Atombomben über Japan entschuldigt hatte.

Die Feindschaft zwischen Japan und den Vereinigten Staaten ist indes überwunden. Sie gelten inzwischen als enge Verbündete in der Pazifik-Region, die durch Interessen Chinas und die Provokationen Nordkoreas vor Herausforderungen steht.

- Der 7. Dezember 1941 war einer der schwärzesten Tage der amerikanischen Geschichte. In den frühen Morgenstunden verwandelten rund 360 japanische Kampfbomber die Hawaii-Insel Oahu ohne vorherige Kriegserklärung in ein Inferno. Im US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor lagen fast 100 Schiffe vor Anker, darunter acht große Schlachtschiffe. - Bei dem rund zweistündigen Angriff der japanischen Luftwaffe, die von Flugzeugträgern nördlich von Hawaii in zwei Wellen gestartet war, wurden 21 Schiffe der US-Pazifikflotte versenkt oder beschädigt. Die Japaner zerstörten außerdem 188 Flugzeuge. 2400 US-Amerikaner starben. Allein bei der Explosion des Schlachtschiffes «USS Arizona» verloren mehr als 1000 Soldaten an Bord ihr Leben. Die Verluste auf japanischer Seite waren vergleichsweise gering. - Der Angriff auf Pearl Harbor gilt als eine der größten militärischen Niederlagen der USA. Die Amerikaner waren darauf nicht vorbereitet, weil sie Attacken auf ihre Stützpunkte auf den Philippinen für wahrscheinlicher gehalten hatten. - Die Katastrophe gilt auch als ein entscheidendes Ereignis des Zweiten Weltkriegs. Schon am Tag nach der japanischen Attacke entschied US-Präsident Franklin D. Roosevelt endgültig, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten, was in der Öffentlichkeit zuvor lange umstritten war.