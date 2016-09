Sorgen im Norden

In dieser Woche soll alles besser werden! Das haben sich zwei Fußball-Clubs aus dem Norden ganz besonders vorgenommen: der SV Werder Bremen und der Hamburger SV. Für beide Vereine läuft es zurzeit gar nicht gut in der Bundesliga.

Bremen verlor am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:4. Damit hat Werder die ersten drei Bundesliga-Spiele der Saison alle verloren. Auch deshalb teilten die Chefs des Clubs am Sonntag mit: Trainer Viktor Skripnik muss gehen! Auf der Trainerbank wird jetzt Alexander Nouri sitzen.

Ähnlich schlecht läuft es zurzeit beim Hamburger SV. Auch der Verein musste am Wochenende eine bittere Niederlage einstecken: Es setzte ein 0:4 gegen RB Leipzig. Die Hamburger verloren damit zwei der ersten drei Partien.

In dieser Woche haben die Vereine gleich zwei Mal die Chance, es besser zu machen. Denn es ist Englische Woche in der Bundesliga. Das heißt: die Vereine haben mehrere Spiele. Bremen spielt am Mittwoch gegen den 1. FSV Mainz 05 und am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Auf den HSV wartet am Dienstag der SC Freiburg. Am Samstag müssen die Hamburger sogar gegen den FC Bayern München ran.