Sandra Detzer will an die Spitze der Südwest-Grünen

Will aus der zweiten Reihe heraus: Sandra Detzer. © privat

Stuttgart/Heidelberg. Sie wirft ihren Hut offiziell in den Ring. Sandra Detzer aus Heidelberg will eine der zwei Landesvorsitzenden der Grünen werden. Die 36-Jährige kandidiert auf dem Parteitag im November in Schwäbisch Gmünd. Eine Gegenkandidaten gibt es bisher noch keinen. Detzer würde auf Thekla Walker folgen. Die Stuttgarterin wurde bei der Landtagswahl ins Parlament gewählt und gibt den Landesvorsitz deswegen aus Zeitgründen auf.

Nach der parteiinternen Logik der Grünen muss eine der beiden Landesvorsitzenden weiblich sein. Zudem sollte eine Person dem linken Flügel angehören. Letzteres trifft auf Oliver Hildenbrand zu, dem aktuellen Landeschef der Grünen. Zählt Detzer dann zu den Realpolitikern? Einem Lager wolle sie sich nicht zuordnen, erklärt die studierte Politologin und Volkswirtin. "Ich habe aber immer auch die Umsetzbarkeit der Politik im Blick", deutet sie zumindest eine Richtung an. Für Detzer wäre die Wahl zur Landeschefin jedenfalls ein rasanter Aufstieg, denn sie gehört erst seit 2012 den Grünen an.

Detzer, die in Bayern aufwächst und in München studiert, zieht 2006 nach Heidelberg, um dort zum Thema "Finanzbeziehungen föderaler Staaten" zu promovieren. Danach arbeitet sie im Ausschuss der Regionen im Stab des Generalsekretärs in Brüssel, ehe sie dann 2010 für die Bundestagsfraktion der Grünen als Haushaltsreferentin tätig wird. In Berlin arbeitet sie Abgeordneten wie Fritz Kuhn, Alexander Bonde oder Gerhard Schick zu.

Viele Erfahrungen

Das alles sind Erfahrungen, die ihr auch in ihrem aktuellen Job, bei dem sie die Landtagsfraktion der Grünen in Stuttgart in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft berät, zugute kommen. Doch jetzt will sie aus der zweiten Reihe heraus und eine führende Aufgabe übernehmen. "Die guten Konzepte und Ideen muss man auch umsetzen. Genau das möchte ich gerne tun." Doch für was steht Detzer? Das "gute Leben vor Ort" sei ihr wichtig. Sie spricht von der "Sehnsucht nach dem Echten und Ursprünglichen". Für sie sind das urgrüne Themen.

Detzer, die verheiratet ist und seit 2014 für die Grünen im Heidelberger Gemeinderat sitzt, unternimmt in ihrer Freizeit gerne Wanderungen, was sehr gut zu ihrer starken Verbundenheit zur Natur passt. Und es passt ihrer Meinung sehr gut zu Baden-Württemberg, "wo so viele natur- und heimatverbundene Menschen leben: Heimwerker, Heimgärtner, Genussmenschen".In den nächsten Wochen will sich Detzer an der Basis in den Kreisverbänden vorstellen.