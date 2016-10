Streit um Lehrerstellen eskaliert

Von unserem Korrespondenten

Peter Reinhardt

Stuttgart. Kalt erwischt hat die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) Freund und Feind mit ihrer Ankündigung, wegen fehlender Lehrerstellen zentrale bildungspolitische Projekte zu stoppen. "Wir waren überrascht", räumt man bei der CDU-Regierungsfraktion ein. Andreas Schwarz, der Fraktionschef des Koalitionspartners Grüne, zeigt sich unnachgiebig: "Wir erwarten, dass gesetzliche Verpflichtungen eingehalten werden." Der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei kritisiert einen "dreifachen Offenbarungseid".

Um eine klare Begründung drückt sich Eisenmann gestern nicht. "Ich glaube, man sollte ehrlich sagen, was geht und was nicht geht", betont die CDU-Politikerin. Sie hat 500 Stellen für Lehrer beantragt, um Ganztagsschulen und die Integration von Behinderten in Regelschulen voranzubringen. Auch das neue Fach Informatik könne mangels Lehrern nicht angeboten werden. Bei den Spitzen von Grünen und CDU ist sie damit auf Granit gestoßen. "Ich muss darauf hinweisen, welche Folgen die Ablehnung hat", begründet sie ihren Alarmruf.

Bekommen hat Eisenmann stattdessen 320 Stellen für Grundschullehrer, um wie zugesagt mehr Mathe und mehr Deutsch anbieten zu können. Weitere 260 Stellen gehen an die Realschulen.

Grüne pochen auf Gesetz

Der Verdacht bei den Grünen: Eisenmann hat sich für die Grundschulen verkämpft in der Hoffnung, hinterher die Lehrer für die gesetzlich verbriefte Bereiche Ganztagsbetreuung und Inklusion zu bekommen. "Wir sollten nicht die Leute mit Ausbaustopps verunsichern", kritisiert Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser. Sie verweist darauf, dass durch die Schließung von kleinen Schulen Kapazitäten frei werden.

Für Eisenmann hat sich Lage durch eine weitere Altlast verkompliziert. Noch von der grün-roten Regierung hat sie die Vorgabe übernommen, 663 Lehrerstellen im nächsten Jahr abzubauen. Sie selbst hat die Empörung weiter geschürt durch die Ankündigung, als Sparbeitrag weitere 441 Lehrerstellen zu streichen. Weil ältere Lehrer mehr Stunden geben müssen, verschlechtert das die Unterrichtsversorgung zumindest nicht rechnerisch. Trotzdem rechnen die Kritiker vor, unter dem Strich würde Grün-Schwarz im nächsten Schuljahr 500 Stellen reichen.

Kühl bescheidet die Grünen-Finanzministerin Eisenmann, dass die Eckpunkte für den Haushalt 2017 von der Haushaltskommission und den beiden Regierungsfraktionen gebilligt sind. "Über die Priorisierung hat die Kultusministerin selbst entschieden", betont Sitzmann. Sollte Eisenmann ihre genehmigten Stellen anders einsetzen, würde das nicht an ihr scheitern. Eisenmann kontert: "Wenn ich die Stellen woanders wegnehme, fehlen sie dort."

Nach Eisenmanns Alarmruf ist die Verunsicherung gestern groß. Für die CDU besonders schmerzlich ist die Kritik der Wirtschaft. Als "fatales Signal für den Wirtschaftsstandort und falsche Weichenstellung für unsere Zukunftsfähigkeit" kritisiert Arbeitgeberchef Rainer Dulger den angekündigten Ausbaustopp von Ganztagsschulen und die Verschiebung des Informatikunterrichts. "Wir hätten uns mehr Rückhalt für die Kultusministerin gewünscht", erklärt Handwerks-Präsident Rainer Reichhold.

"Wer in einem Hochtechnlogieland die Schulinformatik nicht voranbringt, sägt den Ast ab, auf dem wir alle sitzen", kritisiert der Verband der Informatiklehrer. Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe die Einführung versprochen.