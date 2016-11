Ein vermummter Mann mit Taschenlampe blickt an einem Haus durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene).

Stuttgart. In den vergangenen Tagen ist die baden-württembergische Polizei erstmals gemeinsam mit Kollegen aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz in einer länderübergreifenden Fahndungs- und Kontrollaktion gegen Einbrecherbanden vorgegangen. Die Polizei hat alleine in Baden-Württemberg von 27. bis 29. Oktober insgesamt 4389 Personen und 2256 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden elf Personen festgenommen sowie 72 Straftaten und 40 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. Dies bestätigte das Stuttgarter Innenministerium dieser Zeitung.

Kontrolliert wurden unter anderem überregionale Verkehrswege wie Autobahnen und deren Ausweichrouten. Neben der Einbruchskriminalität hatte die Polizei auch weitere Straftaten im Visier. Diese reichten nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart von Diebstahl über Rauschgiftdelikte bis hin zu Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) äußerte sich zufrieden. "Wir werden in Zukunft weitere Großkontrollen und Schwerpunktaktionen durchführen, um den Fahndungsdruck gegen Einbrecher weiter zu erhöhen. Unsere unmissverständliche Botschaft heißt: Wir halten den Druck hoch, wir machen Einbrechern das Leben schwer", so Strobl.

1067 Beamte im Einsatz

Ein Wohnungseinbruch erschüttere die Opfer oft bis ins Mark, "weil der Täter in ihre Privat- und Intimsphäre eingedrungen ist". Wenn der finanzielle Schaden überwunden und die Tür oder das Fenster wieder repariert sei, bleibe die psychische Belastung zurück. "Deshalb arbeiten wir mit viel Energie an der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen", erklärte der CDU-Politiker.

An der Fahndungsaktion in Baden-Württemberg waren auch neun Beamte aus Bayern, sieben der Bundespolizei und 15 Kräfte des Zolls beteiligt. Insgesamt wurden bei den Schwerpunktkontrollen 1067 Polizisten eingesetzt.

Hintergrund der Fahndungsaktion von vergangenem Donnerstag bis Samstag ist eine Vereinbarung, die von den Innenministern der vier Länder im Juni dieses Jahres unterzeichnet wurde. In dieser wurde eine Einigung über ein Acht-Punkte-Programm erzielt, mit dem Wohnungseinbrechern das Handwerk gelegt werden soll. So ist geplant, dass Ermittlungs- und Fahndungsbehörden den Informationsaustausch intensivieren und Fahndungen nach Tätern besser koordinieren. Zudem soll ein gemeinsames Konzept erarbeitet werden, um vor allem gegen aus Osteuropa stammende Banden vorzugehen. Auch gemeinsame Schwerpunktkontrollen sollen ab sofort regelmäßig stattfinden. Weiter will die Polizei der vier Länder gemeinsam auch die internationale Zusammenarbeit ausbauen.

In Rheinland-Pfalz seien zwei Personen seien vorläufig festgenommen worden, teilte das Innenministerium gestern in Mainz mit. Insgesamt wurden zwischen 27. und 29. Oktober 188 Fahrzeuge und 335 Personen kontrolliert. Im Wagen eines Festgenommenen entdeckte eine Autobahnstreife ein Mobiltelefon, das vor kurzem in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Im Kofferraum war zudem ein Mountainbike mit entfernter Seriennummer. Aus Hessen gab es gestern zunächst keine Details zu der Aktion.

(Von unserem Korrespondenten Michael Schwarz mit dpa)