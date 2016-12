Entrüstung nimmt Eisenmann in Kauf

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) liebt klare politische Ansagen und nimmt dafür auch mal Ärger in Kauf. © dpa

Stuttgart. Man kennt das bei Führungswechseln in Unternehmen: Der neue Chef sammelt erst einmal in einer Eröffnungsbilanz alle Schwächen. Je größer die sind, desto mehr strahlt dann sein Stern. Susanne Eisenmann bekommt zu ihrem Amtsantritt als baden-württembergische Kultusministerium die Fehler der Vergangenheit in Form einer Studie frei Haus geliefert. Das bildungspolitische Musterland von einst ist im Vergleich der Bundesländer auf einen der hinteren Plätze abgerutscht. Das ist eine politische Vorlage, die Eisenmann seither nach Kräften nutzt. "Die Fragen der Qualität überlagern alles. Da können wir nicht zufrieden sein", lässt die 52-Jährige am Ernst der Lage keinen Zweifel.

Eisenmann hat dann nicht lange gezaudert und die ersten Korrekturen vorgenommen. Seit Wochen sorgt ihre Anweisung für Furore, dass die Grundschulen mehr Wert auf die richtige Rechtschreibung legen müssen und das "Schreiben nach Gehör" nicht mehr praktiziert werden darf. Lehrer fühlen sich persönlich getroffen, die Verbände pochen auf die pädagogische Freiheit. "Stammtischgerechten Bildungsaktionismus" unterstellt Matthias Wagner-Uhl, der Wortführer der gar nicht betroffenen Gemeinschaftsschulen der CDU-Ministerin. "Ein Lehrer kann nicht unterrichten, was er will", weist die den Schulleiter aus dem Hohenlohekreis in die Grenzen. Sie reagiere darauf, "dass wir seit 2014 weit in allen Studien unter dem Regelstandard liegen".

Unter Feuer

Mit Argusaugen beobachten die Grünen die neue Kultusministerin, die so viel von Leistung redet. Selbst Kleinigkeiten wie die Anweisung, dass künftig die Grundschulempfehlung den weiterführenden Schulen vorgelegt werden muss, sorgt in den Reihen des Koalitionspartners für Aufregung und bringt ihr immer wieder Protestnoten von Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz ein. Doch in Sachen Grundschulempfehlung hat Eisenmann den Koalitionsvertrag im Rücken. "Auf diese Weise kann die weiterführende Schule die Eltern noch einmal beraten, ob das wirklich die richtige Wahl für ihr Kind wäre", erklärt sie. Am Ende hätten aber die Eltern weiter das letzte Wort.

Ein Sturm der Entrüstung droht der Ministerin, sollte sie den zweistündigen Englischunterricht in den Grundschulen abschaffen. "Wir prüfen tatsächlich, inwiefern Englisch und entlang der Rheinschiene Französisch sinnvoll sind", bestätigt sie Reformüberlegungen. Man müsse überlegen, "welche Erfolge mit dem beträchtlichen Einsatz von Ressourcen erzielt werden". Vielleicht wäre es sinnvoller, die Mittel für eine bessere Grundbildung in Deutsch und Rechnen einzusetzen. Viele Eltern hätten Zweifel an der Fremdsprache in der Grundschule.

Die ersten Aufreger hat die frühere Schulbürgermeisterin von Stuttgart nach sieben Monaten im neuen Amt längst hinter sich. Für Furore sorgt sie im Oktober, als sie öffentlich dem Konsens der Koalitionsspitzen zu Sparvorgaben für ihr Ministerium widerspricht. Damit könne sie die politischen Vorgaben zum Ausbau der Ganztagsschule, der Inklusion und dem Informatikpflichtkurs für alle Siebtklässler nicht erfüllen, lehnt sich die Ministerin auf - und bekommt einen Nachschlag in Form von Lehrerstellen für ein Jahr. Von Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann folgt die Mahnung, "dass sich so etwas nicht wiederholen darf". Außerdem sucht der Rechnungshof nach Einsparmöglichkeiten. Da könnte eine Zeitbombe ticken, deren Sprengkraft noch gar nicht einzuschätzen ist.

Im Januar 2017 übernimmt die entscheidungsfreudige CDU-Politikerin turnusmäßig den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz und ist damit ein Jahr lang bildungspolitische Wortführerin aller Bundesländer. Als Leitthema ihrer Amtszeit ist die berufliche Bildung bereits ausgewählt. Es gehe um Alternativen für Studienabbrecher, um die Integration der Flüchtlingskinder und die Digitalisierung der Ausbildungsberufe. Hier greifen auch die alten Reflexe. Eisenmann: "In der beruflichen Bildung stehen wir sehr gut da."

(Von Peter Reinhardt)