Schwetzinger als Drahtzieher?

In einem dieser Häuser in Schwetzingen durchsucht de Polizei die Wohnung eines 62-Jährigen. Der Mann wurde festgenomen, er steht in Verdacht, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben.

Schwetzingen/Berlin. Der Mann mit dem weißen Vollbart fällt auf, wenn er sich an seinen Wohnorten Schwetzingen und Brühl bewegt oder in Mannheim die NPD bei Demonstrationen unterstützt. Auch deutschlandweit sorgt der 62-Jährige immer wieder für Aufsehen. Aus seiner Beschäftigung mit der Natur, die er als oberste Gottheit anpreist, entwickelte er fanatische Ideologien. Diese bringt der bestens vernetzte Mann auf seinen Facebook-Seiten und anderen Internet-Plattformen unters Volk. Der 62-Jährige, der sich nicht nur als "Druide" sieht, sondern auch der Bewegung der "Reichsbürger" nahesteht, ist am Mittwochmorgen in seiner Wohnung in Schwetzingen festgenommen worden. Hintergrund war eine bundesweite Razzia in mehreren Bundesländern, bei der zwölf Wohnungen und andere Objekte durchsucht wurden.

Die ermittelnde Generalbundesanwaltschaft wollte dies auf Nachfrage dieser Zeitung weder bestätigen noch dementieren. Der Schwetzinger gelte demnach jedoch als Drahtzieher für geplante Angriffe auf Polizisten, jüdische Mitbürger und Asylbewerber. Hinweise auf eine konkret geplante Tat konnten bislang nicht ausgemacht werden. Bei den Razzien wurden jedoch unter anderem Waffen, Munition und Sprengmittel gefunden.

Die - mit dem Schwetzinger - sieben Beschuldigten sind zwischen 35 und 66 Jahre alt. Gegen sechs besteht der Verdacht, sich zu einer rechten Terrorvereinigung zusammengeschlossen zu haben. Der siebte Mann soll sie unterstützt haben. Die Verdächtigen sollen über soziale Medien vernetzt gewesen sein und seit Frühjahr 2016 die Angriffe geplant haben. Sicherheitskreise bestätigten Berichte, wonach sich die Männer untereinander teilweise als "keltische Druiden" bezeichnet haben sollen. Unklar war zunächst, ob noch weitere "Reichsbürger" unter den Verdächtigen sind.

Zum Thema Kopf der Vereinigung soll "Reichsbürger" sein

Ernstzunehmende Gefahr

Das Bundesinnenministerium hat die rechte "Reichsbürger"-Bewegung als ernstzunehmende extremistische Gefahr bezeichnet. Seit vergangenem Herbst sei die Gruppierung auf Initiative von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) im Visier der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern, sagte Sprecher Johannes Dimroth. "Das ist ja gerade Ausdruck dessen, dass man diese extremistische Bewegung sehr ernst nimmt und eben auch für durchaus gefährlich hält."

Die Durchsuchungen hatten in Wohnungen und weiteren Räumen in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt begonnen. Augenzeugen der Razzia in Schwetzingen berichten von einem großen Aufgebot an Polizisten. In der Wohnung fanden die Beamten, wie Augenzeugen schildern, Munition und abgesägte, an einer Seite verschweißte Rohrstücke. Solche Rohre können zum Beispiel für Rohrbomben genutzt werden.

Der Generalbundesanwalt hat die Polizei in Baden-Württemberg mit der Federführung der Razzien betraut. Ziel sei gewesen, weitere Beweismittel für das tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu möglichen geplanten Straftaten zu gewinnen.

Fanatische Gewaltaufrufe sind auf den Internet-Profilen des Schwetzingers die Regel. "Mein Selbsterhaltungstrieb sagt mir, dass ich die Juden und Moslems vernichten muss, bevor diese meine Sippe oder meine Familie vernichten", heißt es beispielsweise. Solche Äußerungen sorgten nicht nur dafür, dass sich der Verfassungsschutz mit dem Mann beschäftigt - er machte sich auch in der rechten Szene einen Namen. In der "Reichsbürgerbewegung" fiel er auf, als er 2015 "Juristen für den Volksgerichtshof" suchte.

Die Stadtverwaltung Schwetzingen erfuhr von der Razzia aus den Medien, so eine Rathaus-Sprecherin. Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel sagte, es käme vor, dass "Reichsbürger" bei Ordnungswidrigkeiten auffallen, da sie sich wegen ihrer Einstellung weigern, etwa Bußgelder zu zahlen. Die Stadt lasse es auf einen Prozess ankommen. Zuletzt wollte ein Mann mit einem "Druiden"-Ausweis Unterlagen zur Oberbürgermeister-Wahl im September abholen. Die bekam er nicht. (mit dpa)