Abschiebung als Geheimsache

Polizisten betreten am 14.12.2016 auf dem Flughafen in Frankfurt ein Flugzeug, das Flüchtlinge nach Afghanistan ausfliegt.

Stuttgart. Die erste Sammelabschiebung nach Afghanistan stürzte die Grünen vor Weihnachten in eine Zerreißprobe. Entsprechend groß ist die Nervosität gestern vor dem zweiten Transport nach Kabul. Der Flug stehe bevor, heißt es, wird aber ansonsten als Geheimsache behandelt. Dabei sollen Abschiebungen in das Land am Hindukusch zum Normalfall werden. Aus sicherer Quelle heißt es, das Bundesinnenministerium wolle künftig jeden Monat eine Sammelabschiebung organisieren.

Auch abgelehnte Asylbewerber aus Baden-Württemberg sollen beim zweiten Transport dabei sein. In erster Linie gehe es um Straftäter und alleinstehende Männer aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Eine offizielle Bestätigung gibt es vom Innenministerium nicht. Minister Thomas Strobl (CDU) bleibt auf Anfrage im Allgemeinen: "Baden-Württemberg wird weitere Rückführungen nach Afghanistan vollziehen."

Schwarz-grüner Streit

Freiwillige Rückkehr hat Vorrang vor Zwangsrückführung Das Bundesamt für Migrationen und Flüchtlinge schätzt, dass im letzten Jahr 55 000 Flüchtlinge Deutschland freiwillig verlassen haben. Im Jahr davor waren es mit 37 000 deutlich weniger. Allein aus Baden-Württemberg nutzten 8300 Menschen die Förderprogramme zur freiwilligen Rückkehr. Im Innenministerium sieht man den überproportionalen Anteil an den bundesweiten Zahlen als Beleg für den Erfolg der eigenen Anstrengungen. "Das Land berät gezielt und frühzeitig Asylbewerber, die keine Bleibeperspektive haben", erklärt ein Sprecher. Er geht davon aus, "dass die Beratung Früchte trägt". Wer freiwillig ausreist, kann später leichter wieder nach Deutschland kommen. Das gilt als zentrales Argument für Flüchtlinge vom Balkan, die sich nicht die Chance auf eine Arbeitsstelle verbauen wollen. Nach einer Abschiebung gilt eine Einreisesperre. Abgeschoben hat Baden-Württemberg 2016 nach Angaben des Ministeriums nur 3638 Menschen. Allerdings ist die Rückführung in weiteren 3577 Fällen gescheitert. pre

Am 14. Dezember wurden erstmals seit Jahren 34 abgelehnte Asylbewerber aus mehreren Bundesländern nach Afghanistan zurückgebracht. Fünf davon stammten aus Baden-Württemberg. Nach massivem Druck der Grünen wurde im letzten Moment ein zum Christentum übergetretener Afghane von Strobl verschont. Einen "humanitären Offenbarungseid" warf Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand dem CDU-Minister danach vor. Dabei hatte ein Gericht die Rückführung abgesegnet, weil der Mann nach Ansicht der Richter den Glauben aus taktischen Gründen gewechselt hat, um seine Chancen auf Anerkennung zu verbessern.

Zweimal hat sich die Koalitionsspitze seither mit dem Streit beschäftig. Hildenbrand entschuldigt sich noch vor Weihnachten bei Strobl für seine Wortwahl und letzten Dienstag einigt sich Grün-Schwarz auf "Leitlinien für die Rückkehr- und Abschiebepraxis". Darin ist die Selbstverständlichkeit fixiert, dass freiwillige Rückkehr Vorrang haben soll und bei Abschiebungen "jeder Einzelfall gründlich geprüft wird" und "jedem Ausreisepflichtigen die ihm zustehenden Rechtsschutzmöglichkeiten garantiert sind". Die CDU-Leute werten das als Bestätigung ihrer harten Linie.

Hildenbrand verweist zwar auf die "erheblichen Zweifel" des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) an der Sicherheit in Afghanistan. Aber er sperrt sich nicht mehr Abschiebungen: "Grundsätzlich entscheidet der Bund, ob Abschiebungen nach Afghanistan verantwortbar sind." Auf dessen Urteil müssten sich die Länder verlassen.

Damit hat sich bei den Grünen die harte Linie von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gegen den linken Flügel der Partei durchgesetzt. Sein Berliner Statthalter Volker Ratzmann hat zehn der elf Landesregierungen mit Grünen-Beteiligung auf diese Linie eingeschworen. Dazu gehören auch Hessen und Rheinland-Pfalz. Rückkehr aus freien Stücken soll Vorrang haben, heißt es in dem zweiseitigen Papier. Aber: "Wo die freiwillige Ausreise scheitert, müssen jedoch auch zwangsweise Rückführungen per Abschiebung erfolgen."

Jetzt hagelt es Kritik der Flüchtlingsorganisationen. "Der Kretschmann-Flügel der Grünen und Teile der SPD geben rechten Stimmungen nach, um der AfD das Wasser abzugraben", kritisiert Günther Burghardt, der Geschäftsführer von Pro Asyl. Abschiebungen auch von jungen Männern und Straftätern in ein Kriegs- und Krisengebiet seien bedenklich.

Kretschmanns Kritiker vermissen im Fall der Afghanen die humanitäre Haltung, die der Grünen-Regierungschef bei der Hilfsaktion für missbrauchte Jesidinnen gezeigt habe. 1000 Frauen und Kinder dieser religiösen Minderheit hat Baden-Württemberg vor den IS-Kämpfern im Nordirak gerettet. Dabei wird übersehen, dass Kretschmann auch beim Streit um die Erklärung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern seit langem auf eine klare Kante setzt.

Strobl weist die Einwände gegen Abschiebungen zurück. In Afghanistan gebe es sichere Regionen: "Wir beachten die Erkenntnisse der Bundesregierung zur Sicherheitslage." Und die decke sich mit der "Expertise des Innenministeriums".