AfD überwindet die Spaltung

Stuttgart. Eng eingerahmt sitzt Jörg Meuthen bei der Pressekonferenz zwischen seinen künftigen Stellvertretern am Tisch. Ein Bild mit Symbolcharakter: Der AfD-Bundes-chef ist zwar gestern zum Vorsitzenden der wiedervereinigten baden-württembergischen Landtagsfraktion gewählt worden. Aber die vier neuen Stellvertreter und der parlamentarische Geschäftsführer Anton Baron sollen künftig jeweils eigene Zuständigkeiten bekommen. "Wir wollen nicht alle Verantwortung auf eine Person übertragen", sagt der Meuthen-Vize Emil Sänze. Der hatte Meuthen vor der Streitschlichtung "autokratischen Führungsstil" vorgeworfen.

Meuthen gibt sich gestern geläutert. "Wir wollen als Team arbeiten", verspricht er. Und er habe der eigenen Basis den Rücktritt als einer von drei Landesvorsitzenden angekündigt, "wegen Arbeitsüberlastung". Auch Sänze betont, die neue Arbeitsteilung an der Spitze der Fraktion sei "keine Kontrolle, sondern Folge der Erfahrung". Durch Meuthens Doppelfunktion habe ihm "oft die Präsenz gefehlt, um sofort Entscheidungen zu treffen".

Die bisher getrennte AfD-Fraktion mit acht und die Alternative für Baden-Württemberg mit 14 Abgeordneten sind seit gestern formal wieder vereint. Zur Spaltung war es Anfang Juli im Streit um antisemitische Äußerungen des Abgeordneten Wolfgang Gedeon gekommen. Nach der Trennung hat er die Fraktion verlassen. Meuthen hatte eine weitere Zusammenarbeit mit den Fraktions-Rechtsaußen Christina Baum und Stefan Räpple ausgeschlossen. Durch die zwischenzeitliche Mediation seien die "Missstimmungen" ausgeräumt, erklärt er nun.

AfD – Von der Spaltung bis zur Wiedervereinigung Nach tagelangem Tauziehen um Konsequenzen gegen den Konstanzer Abgeordneten Wolfgang Gedeon, der den Holocaust als "gewisse Schandtaten" verharmloste, verlässt der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen am 5. Juli mit 13 Abgeordneten die AfD-Landtagsfraktion. Meuthens Co-Vorsitzende Frauke Petry erreicht in ihren Gesprächen im Stuttgarter Landtag, dass Gedeon einen Tag später aus der Rest-Fraktion austritt. Meuthen hatte vergeblich versucht, Petry über ein Hausverbot den Zutritt zu verwehren. Weil sich die zerstrittenen Lager aus eigener Kraft nicht auf eine Fusion verständigen können, bestellen sie den Mediator Gernot Barth am 2. August als Schlichter. Auf der Basis seiner Vorschläge treffen sich beide Gruppen nach der Sommerpause zu einer gemeinsamen Klausursitzung in Titisee-Neustadt. Nach zweitägigem Ringen gibt es am 14. September einen Grundsatzbeschluss zur Fusion. Der Vollzug wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Am 28. September bremsen Grüne, CDU, SPD und FDP den AfD-Antrag für einen Linksextremismus-Untersuchungsausschuss aus. Künftig müssen die Fraktionen von zwei Parteien einen Ausschuss beantragen. Obwohl die AfD ihren Ausschuss noch nicht hat, vollzieht sie am 11. Oktober doch die Fusion. pre [mehr...]

Zoff um Untersuchungsausschuss

Die lange Pause zwischen dem Grundsatzbeschluss zur Fusion nach den Sommerferien und dem gestrigen Vollzug erklären Sänze und Meuthen mit der Suche nach einer gemeinsamen Basis beider Gruppen. "So ein Prozess geht nicht von heute auf morgen", betont der künftige Fraktionsvize Sänze. Ein höheres Tempo "hätte uns nur Ärger in der Zukunft gebracht". Für Meuthen ging da "Gründlichkeit vor Schnelligkeit".

Die politische Konkurrenz hatte dagegen gemutmaßt, die beiden AfD-Gruppen hätten die Wiedervereinigung verzögert, um den beantragten Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus durchzusetzen. Bis vor zwei Wochen verlangte das Gesetz dafür die Stimmen von einem Viertel der Abgeordneten oder zwei Fraktionen. Im Eilverfahren setzten Grüne, CDU, SPD und FDP die Klarstellung durch, dass die zwei Fraktionen unterschiedlichen Parteien angehören müssen. Ein gestern fertiggestelltes Gutachten der Landtagsverwaltung beurteilt das als rechtlich einwandfrei. Meuthen will notfalls vor den Staatsgerichtshof ziehen, um die Minderheitenrechte durchzusetzen.

Im Streit um die wegen der Spaltung zusätzlich ausgezahlten Fraktionsgelder will die AfD dagegen nachgeben. "Was wir wegen der Spaltung ungerechtfertigt bekommen haben, erstatten wir", kündigt Sänze an. Er spricht von einer "deutlich sechsstelligen Summe". Landtagspräsident Muhterem Aras addiert die Zusatzausgaben auf 182 573 Euro. Zum Beispiel wurden Zuschläge für zwei Fraktionsvorsitzende von jeweils monatlich 9520 Euro bezahlt. Meuthen weist darauf hin, man habe bisher aber auch auf einen Dienstwagen und den zustehenden Fahrer verzichtet.

Skeptisch beurteilt CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart die Wiedervereinigung: "Es bleibt abzuwarten, ob die AfD in Zukunft zu konstruktiver Sachlichkeit beiträgt oder weiterhin versucht, stets in eine Märtyrerrolle durch Nein-Sagen zu schlüpfen." Bisher trete die AfD nur als Ein-Themen-Partei auf.

Für Grünen-Fraktionsgeschäftsführer Uli Sckerl betreibt die AfD "Politik als Posse". Es sei ein "dreister Etikettenschwindel" gewesen, zwei Fraktionen einen Monat am Leben zu erhalten, um einen Untersuchungsausschuss durchzusetzen.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Reinhold Gall sieht durch die Fusion einen "weiteren Rechtsruck der AfD". Im Landtag habe sie nur "taktische Mätzchen" abgezogen.