AKW-Schutt darf wieder auf die Mülldeponie

Stuttgart. Mit sofortiger Wirkung hebt Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) den Anlieferstopp auf Deponien für unbelasteten Bauschutt aus dem Abriss von Kernkraftwerken auf. Ein Gutachten des Öko-Instituts belege die Unbedenklichkeit für freigemessene Abfälle, teilte der Grünen-Minister gestern mit. "Weder für Erwachsene, noch für Kleinkinder, weder bei einer landwirtschaftlichen Nachnutzung oder einer Freizeitanlage geht von freigemessenen Abfällen eine zusätzliche Gesundheitsgefahr aus", begründete Untersteller.

Ende Juni hatte Untersteller aus Vorsorgegründen die Anlieferung von solchem unbelasteten Bauschutt vorübergehend ausgesetzt. Seine Atomaufseher waren damals der Ansicht, dass eventuelle Risiken bei der späteren Nutzung von stillgelegten Deponien nicht ausreichend geklärt seien. Auslöser waren die Pläne die Deponie "Froschgraben" bei Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg nach der Verfüllung landwirtschaftlich zu nutzen. Dadurch konnte die Kraftwerksbetreiberin EnBW auch keinen Schutt aus Obrigheim mehr auf der Buchener Kreisdeponie "Sänsenhecken" einlagern. Der Abriss des dortigen Reaktors hat bereits 2008 begonnen. Bei Neckarwestheim I und Philippsburg I hat der Rückbau erst 2016 begonnen.

Unter der natürlichen Strahlung

Die Experten des Öko-Instituts haben in Modellrechnungen die Sicherheit über 100 Jahre nach der Stilllegung der Deponien untersucht. Selbst unter "sehr konservativ gewählten Bedingungen" sei auch im ungünstigsten Fall der Grenzwert von 10 Mikrosievert mit 1,4 Mikrosievert deutlich unterschritten. Ihr Schluss: "Für den Fall des Versagens der Oberflächendichtung ab 100 Jahre nach der Stilllegung konnte gezeigt werden, dass keine Dosen von mehr als 10 Mikrosievert im Jahr möglich sind."

Untersteller wies darauf hin, dass zehn Mikrosievert ein Wert sei, der "weit unterhalb der natürlichen Strahlung liegt, der wir alle jeden Tag ausgesetzt sind". Es handle sich um einen "extrem niedrig angesetzten Vorsorgewert".

Trotzdem lehnt der Umweltschutzverband BUND die Einlagerung von freigemessenen Abfällen auf Deponien ab. "Die Regelung widerspricht dem Strahlenschutzprinzip, nach dem jegliche zusätzliche und vermeidbare Strahlenbelastung zu unterbleiben hat", meint Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch. Sie plädiert dafür, die Gebäude nach dem Ausbau von belasteten Komponenten 10 bis 20 Jahre stehen und abklingen zu lassen.

Dagegen sieht Mathias Ginter, der Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, keine Alternative zur weiteren Einlagerung. "Wir haben nach dem Gesetz eine Entsorgungsverpflichtung, der wir uns stellen müssen", sagt er im Blick auf die Buchener Deponie. Zugleich verweist Ginter auf die Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung.

Für die Bürgerinitiative Atomerbe Obrigheim lehnt Sprecherin Gertrud Patan die Aufhebung des Moratoriums ab. Sie hätte sich gewünscht, dass der Bauschutt bis auf weiteres in Obrigheim bleibt. So würden am wenigsten radioaktive Stoffe in die Umwelt gelangen.