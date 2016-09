Am Titisee gehen bei der AfD die Wogen hoch

Alle Bilder anzeigen Den Machtkampf mit dem Abgeordneten Rainer Podeswa (links) hat AfD-Chef Jörg Meuthen gewonnen. Der Gegenspieler ist künftig Fraktionsvize im Landtag. © dpa

Titisee-Neustadt. Nach tagelangem Hin und Her um die Wiedervereinigung von AfD und Alternative für Baden-Württemberg (ABW) haben sich die 22 Landtagsabgeordneten zusammengerauft und den AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen zum Fraktionschef gewählt. Meuthen geht davon aus, dass der formelle Zusammenschluss "in den kommenden drei bis vier Wochen stehen wird".

Drei Tage ringen die 22 Parlamentarier in Titisee-Neustadt um die Vereinigung der seit Juli getrennten Fraktionen. Mitarbeiter waren bei dem Treffen in einem Hotel direkt am See nicht zugelassen. "Drinnen geht es hoch her", beschreibt einer den Stimmungspegel am Dienstagabend. Da war gerade die Wahl Meuthens durchgesickert. "Das war so nicht geplant. Wir haben uns überfahren gefühlt", sagt dazu die AfD-Sprecherin. Die Sitzung musste unterbrochen werden.

Erst gestern Mittag wurde dann der Rest der Führungsmannschaft gewählt. Als Beleg für den "positiven Geist" sehen die Fraktionen in einer gemeinsamen Erklärung, dass der künftige Vorstand paritätisch aus beiden Lagern besetzt wird. Zu den vier Stellvertretern gehören der Mannheimer Abgeordnete Rüdiger Klos und sein Heilbronner Kollege Rainer Podeswa.

Offiziell wird nicht bestätigt, dass Podeswa es war, der Meuthen zuvor in einer Kampfabstimmung den Fraktionsvorsitz streitig gemacht hatte. Das genaue Ergebnis gab die AfD nicht bekannt. Meuthen hatte nach Angaben eines Sprechers die "absolute Mehrheit der 22 Abgeordneten". Am Ende des dreitägigen Treffens erklärt Meuthen den internen Streit für beendet. "Der Geist von Titisee hat uns zusammengeführt", sagt er.

Spiel auf Zeit denkbar

Möglicherweise spielt die AfD beim Zusammenschluss aber auch auf Zeit. Denn während der Trennung haben die zwei Fraktionen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus beantragt. Nach der Vereinigung steht der AfD dieses Recht nicht mehr zu.

Der Landtag wird sich bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 28. September mit dem AfD-Antrag beschäftigen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) hat schon klargestellt, das Parlament "sei nicht verpflichtet, den Ausschuss einzusetzen, wenn nicht mehr beide antragstellende Fraktionen existieren".

Die AfD hatte sich Anfang Juli im Streit über antisemitische Äußerungen des Abgeordneten Wolfgang Gedeon gespalten. Mit Meuthen gründeten 13 Abgeordnete die ABW. Anschließend sorgte dessen Ko-Vorsitzende Frauke Petry dafür, dass Gedeon die AfD-Fraktion verließ. Es gab massive Kritik am Führungsstil des Vorsitzenden. Mehrere Anläufe zur Wiedervereinigung scheiterten vor den Sommerferien. Dann engagierte die Fraktion den professionellen Mediator Gernot Barth. Der hat in Einzelgesprächen den Zusammenschluss und sogar die Postenverteilung vorbereitet.