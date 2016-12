Ankunftszentrum soll nach Mannheim

Stuttgart. Die grün-schwarze Landesregierung plant offenbar, in den Coleman Barracks in Mannheim das neue zentrale Ankunftszentrum (AKZ) für Flüchtlinge in Baden-Württemberg zu errichten. Die Coleman Barracks seien "erste Priorität", heißt es in der 43-seitigen Standortkonzeption zur "Neugestaltung der Erstaufnahme von Flüchtlingen" aus dem Haus von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Konzeption liegt dieser Zeitung vor. Würde das neue Asylzentrum auf dem derzeit von den US-Streitkräften genutzten Militärflugplatz entstehen, sei mit Investitionskosten in Höhe von geschätzten zehn Millionen Euro zu rechnen.

Heute will Strobl nach Informationen dieser Zeitung dem grün-schwarzen Kabinett die Konzeption vorlegen. Die Coleman Barracks würden dann das Patrick-Henry-Village in Heidelberg mit seinen 3500 Plätzen ersetzen, das bisher zentrale AKZ für Flüchtlinge des Landes. In der derzeitigen Vereinbarung mit der Stadt Heidelberg sei "die Nutzung der für den Betrieb des AKZ genutzten Teilflächen zum 30. April 2017 befristet", heißt es in dem Papier weiter. Seien die Coleman Barracks als Alternative nicht umsetzbar, kämen als zweite Priorität die Spinelli Barracks in Mannheim oder die Tompkins Barracks in Schwetzingen in Frage.

Da die Vereinbarung in Heidelberg in wenigen Monaten endet, droht dem Land die Zeit davonzulaufen. Deswegen macht sich Strobls Haus in dem Papier dafür stark, die Nutzungsdauer des Patrick-Henry- Village "um mehrere Jahre" zu verlängern. "Gleichzeitig sollte auf eine Erhöhung der vertraglich begrenzten Unterbringungskapazität hingewirkt werden", heißt es weiter.

Zurückgehende Flüchtlingszahlen

Insgesamt will Strobl mit einer Neukonzeption auf die zurückgehenden Flüchtlingszahlen reagieren. Ein Puffer an Aufnahmeplätzen soll aber trotzdem beibehalten werden. "Trotz der momentan niedrigen Zugangszahlen ist ein Wiederanstieg des Flüchtlingszugangs in den kommenden Monaten und Jahren ein Szenario, auf das die Landesregierung vorbereitet sein will", heißt es in der Konzeption. Die Kapazität in den Landeserstaufnahmestellen (Leas) soll 2017 von derzeit 34 000 Plätzen auf 18 000 bei einer Regelbelegung und 31 000 bei einer Maximalbelegung heruntergefahren werden. Ab 2020 ist dann geplant, dass nur noch 8000 Plätze im Südwesten - maximal 16 000 für Ausnahmefälle - vorhanden sind.

Der CDU-Minister erklärt weiter, er wolle Sorge dafür tragen, "den Bedürfnissen besonders schutzbedürftiger Asylbewerber gerecht zu werden". Diesen besonderen Schutzbedarf hätten vor allem Frauen und Kinder. Alleinreisende Frauen sollen laut Strobl "in gesonderten Einrichtungen untergebracht werden".

Zu diesem Kreis würden zudem Jugendliche, Schwangere, gebrechliche oder behinderte Menschen gehören, genauso wie diejenigen, die "aufgrund ihres Glaubens oder ihrer sexuellen Identität Diskriminierungen ausgesetzt sind". Für die Unterbringung dieses Personenkreises sieht Strobl in der Neukonzeption weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in Karlsruhe, Tübingen und Ulm vor.