Anwohner verklagen OB Kuhn

2016 war an 63 Tagen der Höchstwert in Stuttgart überschritten. © dpa

Stuttgart. Im Streit um Fahrverbote am hoch mit Feinstaub belasteten Neckartor in Stuttgart haben zwei Anwohner gestern eine neue Runde eingeläutet. Sie reichten Strafanzeige gegen Oberbürgermeister Fritz Kuhn und Regierungspräsident Wolfgang Reimer (beide Grüne) ein. Die in Nachbarschaft der Messstelle mit den landesweit höchsten Feinstaubwerten lebenden Kläger werfen den beiden Grünen-Politikern vor, nichts gegen die Belastung zu unternehmen. Ihrer Anzeige begründen sie mit dem Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge und der unterlassenen Hilfeleistung.

Am Neckartor war letztes Jahr an 63 Tagen der Feinstaubgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten. Das sind fast doppelt so viele Überschreitungen wie die erlaubten 35. Seit Tagen liegen die Werte erneut über dem Grenzwert, am Wochenende wurden über 130 Mikrogramm gemessen. Seit einer Woche gilt in Stuttgart Feinstaubalarm. Damit dürfen die nicht unbedingt zum Heizen benötigten Komfortkamine nicht angezündet werden und Autofahrer sollen freiwillig ihr Fahrzeug stehenlassen.

Für 2018 hat Kuhn in einem vor Gericht ausgehandelten Vergleich Fahrverbote versprochen, wenn die freiwilligen Maßnahmen nicht reichen. Die Kläger verlangen, dass wegen der Gesundheitsrisiken des Feinstaubs Straßen sofort gesperrt werden müssten.

Auto im Fokus

Um die Fahrverbote gibt es neuen politischen Streit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß hält schon die Diskussion für "fatal", weil "der Automobilstandort Baden-Württemberg Schaden nimmt". Er weist darauf hin, dass nur sechs Prozent des Feinstaubs aus dem Auspuff von Pkws stamme, weit weniger als durch Bremsen und Reifenabrieb entstehe. Feinstaub stamme auch aus Heizungen und Kohlekraftwerken, der Schifffahrt und zu 50 Prozent von jenseits der Stadtgrenze. Matthias Lieb vom Verkehrsclub VCD wirft der Politik Versagen vor. Sie versuche, die Automobilindustrie zu schützen. pre