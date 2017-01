Baden-Württembergs Jobmotor läuft auf Hochtouren

Stuttgart. Baden-Württembergs Arbeitsmarkt trotzt dem Winter. Erstmals seit 2007 ist die Zahl der Arbeitslosen am Jahresende, also von November auf Dezember, gesunken wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Rückgang war mit 134 auf 215 891 Arbeitslose im Südwesten zwar gering. Bemerkenswert ist es dennoch, denn der Wert steigt normalerweise saisonal bedingt.

Branchen wie die Bau- oder Forstwirtschaft fahren im Winter ihre Tätigkeit herunter, das Geschäft ruht großteils. Solche Job-Dämpfer wurden nun aber wegen brummender Geschäfte in anderen Branchen im Südwesten mehr als wettgemacht. Die Arbeitslosenquote liegt nur noch bei 3,6 Prozent und somit deutlich niedriger als im Bundesschnitt - hier waren es im Dezember 5,8 Prozent. Während die Quote im Bund von November auf Dezember um 0,1 Prozentpunkt stieg, blieb sie im Südwesten gleich; verglichen mit Dezember 2015 war sie 0,1 Punkte niedriger - es waren 3203 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als ein Jahr zuvor. Zudem gab die Stuttgarter Behörde den Durchschnittswert für 2016 bekannt - er lag bei 3,8 Prozent. Selbst diesen Wert unterbietet man derzeit - ein weiterer Beleg für die blendende Situation am Arbeitsmarkt. Behördenchef Christian Rauch zeigte sich erfreut, dass 2016 auch Langzeitarbeitslose von der "Dynamik des Arbeitsmarktes" in Baden-Württemberg profitieren konnten. "Auch für 2017 ist aus heutiger Sicht kein Einbruch erkennbar", sagte Rauch. Jobsuchende Flüchtlinge haben ihm zufolge 2017 wohl keinen großen Einfluss auf die Arbeitslosenquote. Zwar beenden 2017 schätzungsweise 30 000 bis 35 000 Flüchtlinge ihren Deutschkurs und kommen somit auf den Arbeitsmarkt, zugleich prognostiziert die Behörde aber für dieses Jahr 80 000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Stellen, die besetzt werden. Beim Einstieg in den Job hätten die Flüchtlinge also gute Chancen, sagte Rauch. (dpa)