Bauer kommt Gebührenkritikern entgegen

Auch in Heidelberg, hier ein Hörsaal im Dezember vergangenen Jahres, demonstrieren Studenten gegen die Gebührenpläne für ihre ausländischen Kommilitonen.

Stuttgart. Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) kommt den Kritikern im Streit um Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer entgegen. "Wir wollen entwicklungspolitische Aspekte stärker berücksichtigen", kündigt ihr Sprecher an. Es gehe um Ausnahmen für sozial schwache Studenten aus armen Ländern. An ihrem Gebührenmodell will die Grünen-Politikerin trotz der breiten Kritik festhalten. Den Gesetzwurf soll der Ministerrat Mitte Februar auf den Weg bringen und im März der Landtag endgültig verabschieden.

Ab kommendem Wintersemester sollen Studenten aus Nicht-EU-Staaten 1500 Euro pro Semester an Gebühren bezahlen. Bauer will so ihren Sparbeitrag für den Landeshaushalt finanzieren und außerdem eine bessere Betreuung der Ausländer an den Hochschulen. Der Anteil der Studienabbrecher sei bei ihnen weit höher als bei Einheimischen. "Eine bessere Betreuung kostet aber zusätzliches Geld", sagt die Ministerin. Bauer: "Gebühren für internationale Studierende sind der europäische Standard." Selbst Schweden verlange bis zu 16 000 Euro im Jahr.

Spott über "Bauerntaxe"

Die Pläne sind in den letzten Wochen auf massive Kritik gestoßen. Allein auf dem Beteiligungsportal der Regierung gingen 350 weit überwiegend ablehnende Stellungnahmen ein. Vielfach wurde vor der Diskriminierung von Ausländern gewarnt und der Plan als "Bauerntaxe" verspottet.

Den sozialen Aspekten will Bauer in der letzten Überarbeitung stärker Rechnung tragen. Sie sucht nach Möglichkeiten, etwa über Stipendien, Studierwilligen aus armen Ländern einen Weg offen zu halten. Doch eine Abgrenzung ist schwierig. Ein Fünftel der 21 000 ausländischen Studenten kommt aus China. Dort animiert der Staat zum Studium in Deutschland. Selbst unter den etwa 3000 Studierenden aus Afrika werden die 3000 Euro Gebühren pro Jahr nicht jeden abhalten.

Für ein Zweitstudium will Bauer bei allen Studenten 650 Euro im Semester kassieren. Auch das stößt auf breite Ablehnung. Viele könnten sich das Studium dann nicht mehr leisten, argumentieren die Studenten. Vor Weihnachten hatten die Kritiker in Freiburg den größten Hörsaal für zwei Tage besetzt, vergangene Woche demonstrierten 200 vor Bauers Ministerium in der Stuttgarter Fußgängerzone. Da solidarisierte sich auch SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch. Er warnt, dass dies nur der erste Schritt für die Wiedereinführung allgemeiner Studiengebühren sei. Das passt seiner Ansicht nach zu den Grünen: "Das Denken ist sehr elitär."

Das Nein der Opposition dürfte an Bauer abperlen. Schwieriger ist der Umgang mit den Kritikern aus den eigenen Reihen. Kai Gehring, der Hochschulexperte der Grünen-Bundestagsfraktion geißelt die Gebühren als Rückschritt: "Es ist ein falsches Signal." Der Grünen-Parteitag im November in Münster hat in einem Beschluss Studiengebühren pauschal abgelehnt.

Vorbehaltlose Unterstützung kommt von den Arbeitgebern. Hauptgeschäftsführer Peer-Michael Dick: "Es wäre richtig, wenn Baden-Württemberg das Potenzial einer sozialverträglichen Beteiligung internationaler Studierender an den steuerfinanzierten Kosten ihres Studiums nutzen würde."