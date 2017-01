Baustein für mehr Sicherheit

So stellt es sich auf den Bildschirmen in Bad Vilbel dar, wenn der Träger einer Fußfessel eine verbotene Zone betritt.

Bad Vilbel. 180 Gramm sollen für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen. So viel wiegt eine elektronische Fußfessel, die bundesweit derzeit 88 aus der Haft entlassene Gewalt- und Sexualverbrecher tragen. Künftig soll das Gerät auch potenzielle Terroristen überwachen. Während Politiker und Fachleuten noch darüber debattieren, ob damit islamistische Anschläge verhindert werden können, macht man sich in Hessen Gedanken, was die Pläne von Justizminister Heiko Maas (SPD) für die Praxis bedeuten.

Denn in Bad Vilbel bei Frankfurt behalten die Mitarbeiter der "Gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder" (GÜL) bereits seit fünf Jahren deutschlandweit alle Fußfesselträger im Blick. Bei diesen handelt es sich um Menschen, meist Männer, die nach Verbüßung ihrer Haft weiterhin als gefährlich gelten. Von Bad Vilbel aus würden auch die terroristischen Gefährder kontrolliert werden. Für die Überwachung und Technik mache es aber keinen Unterschied, wen man im Auge behält, sagt Einrichtungsleiter Hans-Dieter Amthor.

Verbotene Zonen

Elektronische Fußfessel Die elektronische Fußfessel soll bei der Überwachung rückfallgefährdeter Gewalt- und Sexualverbrecher nach Verbüßung ihrer normalen Haft helfen - und nach den Plänen der Bundesregierung künftig auch bei terroristischen Gefährdern. Sie ist keine Fessel im eigentlichen Sinn. Es handelt sich um einen Sender zur Aufenthaltsüberwachung, der am Körper getragen wird. Der Apparat funktioniert mit dem Satelliten-Navigationssystem GPS. Der Aufenthaltsort des Trägers wird ständig an eine Überwachungsstelle der Bundesländer im hessischen Bad Vilbel übermittelt. Alarm wird ausgelöst, wenn ein Betroffener sich nicht an die Auflagen hält oder den Sender manipuliert. Die Idee der Fußfessel stammt aus den USA. In Deutschland gibt es die Möglichkeit seit 2011. Hessen und Baden-Württemberg sind dem Staatsvertrag in jenem Jahr beigetreten, Rheinland-Pfalz 2012. Angeordnet wird die Fußfessel vom Gericht, das die Bereiche festlegt, in denen sich ein überwachter Ex-Häftling aufhalten muss. dpa/Hdf

Die mit einer Satelliten-Ortung ausgestattete Fußfessel funktioniert nach einem bestimmten Prinzip: Das System schlägt Alarm, sobald sich ein Träger zum Beispiel einer für ihn verbotenen Zone nähert oder ein definiertes Gebiet verlässt. Erst in diesem Moment erfahren die GÜL-Mitarbeiter, wo sich der Träger befindet. "Eine Überwachung auf Schritt und Tritt ist verboten", stellt Amthor klar.

Die Zentrale, ein Büro mit Tischen, Computerbildschirmen sowie zwei großen Monitoren an den Wänden, ist rund um die Uhr besetzt. Es geht ruhig zu. Doch im Schnitt geht 20 Mal innerhalb von 24 Stunden ein Alarm - auch "Meldung" genannt - los. Auf dem Monitor tauchen dann Details zum Fußfesselträger auf, sein Aufenthaltsort, in welche Richtung er sich bewegt oder wie schnell er unterwegs ist. "Jede Meldung, die wir kriegen, ist sicherheitsrelevant", sagt Amthor. Hinter den Alarmen kann lediglich eine schwächelnde Batterie stecken, aber auch der Versuch, die Fessel zu entfernen oder einen Tabu-Ort zu betreten.

Geht ein Alarm los, greift ein Mitarbeiter zum Telefon und ruft den Fußfesselträger auf dessen Handy an. Meldet dieser sich nicht, wird die Polizei vor Ort alarmiert, um den Betreffenden zu stoppen. "Wir hatten bislang keine Situation, die wir nicht im Griff gehabt hätten", sagt Amthor. Aber er betont auch: "Es kann keine 100-prozentige Sicherheit geben."

Technisch realisierbar

Nach Angaben der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) würden die nun in Berlin vorgestellten Pläne die Zahl der überwachten Personen in etwa verdoppeln. "Dies wäre technisch jederzeit realisierbar", erklärt die Ministerin. Mit dem System können insgesamt bis zu 500 Fußfesselträger im Auge behalten werden. Es müsse aber klar sein, dass die elektronische Fessel "kein Allheilmittel der Sicherheitspolitik" sei.

In der Praxis könnte die Überwachung der Gefährder so aussehen, dass diese ein bestimmtes Gebiet nicht verlassen dürfen, fügt Ministeriumssprecher René Brosius hinzu. Oder neuralgische Orte wie Flughäfen, Bahnhöfe, Atomkraftwerke oder Großveranstaltungen werden für sie als Tabu-Zonen definiert und dadurch geschützt. Ein Attentat könne man zwar weiterhin nicht völlig ausschließen, aber es gebe ein Stück mehr Sicherheit.

Die Fessel kann auch nach Auffassung des Tübinger Kriminologen Jörg Kinzig "allenfalls ein Baustein unter mehreren sein, um zu einer größeren Sicherheit beizutragen". Sie könne in keinem Fall eine lückenlose Sicherheit garantieren.