Bodensee in Teilen zugefroren

Konstanz. Der Bodensee lockt derzeit zahlreiche Schlittschuhläufer und Fußgänger aufs Eis - denn er ist derzeit an einigen flachen Stellen zugefroren. In der Hegner Bucht vor Allensbach (Kreis Konstanz) seien am Dienstag beispielsweise rund 300 Menschen unterwegs gewesen, sagte gestern ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums. Am Wochenende seien es geschätzt 2000 Menschen gewesen - darunter Familien mit Kinderwagen. Allerdings raten die Beamten zur Vorsicht: Das Eis sei zwar an den Randbereichen tragfähig, in der Mitte und an weniger flachen Stellen könne es aber gefährlich werden. "Jeder, der sich aufs Eis begibt, geht auf eigene Gefahr." Die Polizei spreche keine Empfehlung aus, es würden auch keine Eisbereiche freigegeben.

Für einen vollständig zugefrorenen Bodensee - eine sogenannte Seegfrörne - reichen die kalten Temperaturen aber noch nicht. Zwar kühle sich das Wasser an der Oberfläche ab, sagte Harald Hetzenauer vom Institut für Seenforschung. Allerdings mische es sich mit den darunter liegenden wärmeren Schichten und friere daher lange nicht zu. Zuletzt war der Bodensee im Winter 1962/63 komplett zugefroren. Alten Chroniken zufolge soll es seit 1875 insgesamt 37 Mal eine Seegfrörne gegeben haben. Auch die Schifffahrt wird durch das Eis am Bodensee bislang nicht beeinträchtigt. Derzeit fahren vor allem die Fähren zwischen Meersburg und Konstanz sowie zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. Deren Zufahrten zu den Häfen seien frei, auch in den Häfen selbst gebe es keine Probleme, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz. lsw