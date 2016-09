Brand in Flüchtlingshaus gelegt - Fünf Verletzte

Erbach. Bei einem absichtlich gelegten Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Erbach (Alb-Donau-Kreis) sind fünf Bewohner verletzt worden. Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe sei eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Es handelt sich bei der Tat laut Polizei um den Verdacht auf schwere Brandstiftung, weil Menschen in dem Gebäude waren. Das Feuer brach in dessen Innerem aus. Es seien Papier, Pappe und Kleidung angezündet worden, sagte der Polizeisprecher. Der Hintergrund des Brandes war noch unklar. Auf eine fremdenfeindliche Tat deute nichts hin, sagte ein Polizeisprecher. Dies sei aber auch nicht auszuschließen. Die Ermittler sicherten am Samstag Spuren. Der Bürgermeister von Erbach, Achim Gaus (parteilos), sagte, in seiner Stadt gebe es keine großen Proteste gegen Flüchtlinge und keine besonders negative Stimmung. In dem Haus, in dem Feuer gelegt wurde, seien Flüchtlinge, aber auch obdachlose Menschen untergebracht. Sie lebten dort in mehreren Wohnungen. Die Bewohner - die Polizei nannte die Zahl von 26 - konnten am Samstagmorgen aus dem Haus gerettet werden. Fünf Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. "Das Feuer ging von zwei Stellen im Flurbereich aus", berichtete der Sprecher. (dpa/lsw)