„CDU hat viel Beinfreiheit“

Stuttgart. Der Generalsekretär der baden-württembergischen CDU, Manuel Hagel, spricht sich für eine flächendeckende Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg aus.

Teile der Grünen - alles voran die Bundesvorsitzende Simone Peter - kritisieren den Einsatz der Kölner Polizei an Silvester. Was erwarten Sie von ihrem grünen Koalitionspartner im Südwesten?

Manuel Hagel: Die Haltungen von Simone Peter und einiger SPD-Innenminister sind unsäglich. Die Polizei macht einen hervorragenden Job. Das Letzte, was die Beamten jetzt brauchen können, sind Anklagen aus der Politik. Ich bin froh, dass sich Teile der baden-württembergischen Grünen von den Aussagen Peters distanziert haben.

Manuel Hagel Manuel Hagel legt mit seinen gerade einmal 28 Jahren schon eine steile politische Karriere hin. Bei der Landtagswahl im März 2016 wurde er im Wahlkreis Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in das Stuttgarter Parlament gewählt. Bereits im Juni machte ihn CDU-Landeschef Thomas Strobl zum Generalsekretär der Christdemokraten im Südwesten. In seiner Heimat Ehingen wurde er 2009 und 2014 zum Stadtrat gewählt. Dort war er auch bereits Filialdirektor der Sparkasse. Hagel ist verheiratet. Er ist naturverbunden. Sein größtes Hobby ist die Jagd. mis

Müssen die Grünen in der Sicherheitspolitik noch dazulernen? Wo sehen Sie gerade mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen die größten Defizite?

Hagel: Zunächst wären die Grünen im Bund gut beraten, gerade in der einen oder anderen sicherheitspolitischen Frage auf die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg zu schauen. In der Koalition haben wir als CDU in der Sicherheitspolitik viel Beinfreiheit. Das ist sehr gut so, weil wir mit Thomas Strobl einen hervorragenden Innenminister haben. In der aktuellen Situation ist keine Zeit für ideologische links-grüne Träumereien.

Die Gefahr von islamistischen Anschlägen in Deutschland scheint nach dem Terrorakt vom Weihnachtsmarkt in Berlin so groß wie nie zuvor. Als eine Maßnahme wird ein Ausbau der Videoüberwachung gefordert. Wie stehen Sie dazu?

Hagel: Ich bin für eine flächendeckende Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen in Baden-Württemberg. Das sollte Bahnhöfe und Flughäfen einschließen, genauso wie Märkte, Veranstaltungen oder stark frequentierte Orte. Dabei sollte eine flächendeckende Videoüberwachung nicht nur im städtischen, sondern auch im ländlichen Raum konsequent umgesetzt werden.

In der grün-schwarzen Koalition gab es zuletzt Ärger wegen Abschiebungen nach Afghanistan. Die Grünen kritisierten, dass Innenminister Thomas Strobl (CDU) einen zum Christentum konvertierten Flüchtling in sein Heimatland zurückführen wollte.

Hagel: Wenn am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens herauskommt, dass ein Flüchtling das Land verlassen muss, dann muss er auch abgeschoben werden. Das hat auch etwas mit Glaubwürdigkeit der Politik und des Rechtsstaates zu tun. In dem konkreten Fall kommt hinzu, dass die Bundesrepublik ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan hat. Zudem kehren auch viele Flüchtlinge freiwillig nach Afghanistan zurück. Wir verfolgen hier eine Politik mit Herz und Härte. Wer Schutz vor Krieg sucht, kann bei uns als Gast bleiben. Wessen Asylantrag jedoch abgelehnt wurde, muss unser Land wieder verlassen.

Die Südwest-CDU trifft sich bald zu ihrer Klausurtagung im Kloster Schöntal, zu der auch die Kanzlerin erwartet wird. Welche Themen werden dort neben Sicherheitsfragen noch diskutiert?

Hagel: Mir bereitet neun Monate vor der Bundestagswahl die Verrohung der Sprache in der politischen Auseinandersetzung große Sorge. Es wäre gut, wenn sich die demokratischen Parteien auf einen angemessenen und sachlich orientierten Umgangston verständigen könnten. Wer in der politischen Auseinandersetzung lügt oder stumpf beleidigt, muss entlarvt werden. Das gilt natürlich für alle Akteure, ich denke da aber insbesondere an rechtspopulistische Parteien.

Sie kommen selbst aus dem ländlichen Raum. In welchen Bereichen sollte die Politik dort verbessert werden?

Hagel: Es gibt natürlich viele Themen, die den ländlichen Raum betreffen. Nehmen Sie nur die Notwendigkeit eines gut funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrs. In diesem Bereich brauchen wir auch ein höheres Engagement des Landes. Ein guter ÖPNV ist nicht nur in der Stadt, sondern gerade auch in dünner besiedelten Regionen nötiger denn je. Auch hier wird das Land künftig mehr Geld in die Hand nehmen müssen.