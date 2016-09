CDU-Politiker von Stetten sieht Merkel in Flüchtlingspolitik schlecht beraten

Heilbronn. Christian von Stetten, Mitglied im Vorstand der CDU/CSU Bundestagsfraktion, sieht die Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik schlecht beraten. "Warum die Berater der Kanzlerin empfehlen, die Kursänderung in der Flüchtlingspolitik nicht auch öffentlich als Kursänderung zu benennen, ist mir ein Rätsel", sagte von Stetten dem "Mannheimer Morgen" am Freitag. Vielleicht sei das Umfeld Merkels der Meinung, dass das öffentliche Eingestehen der Kursänderung der Kanzlerin als Schwäche ausgelegt werden würde. "Ich glaube, das Gegenteil wäre der Fall. Die Bevölkerung honoriert es, wenn begangene Fehler zugegeben und dann konsequent abgestellt werden", so von Stetten weiter. Die Regierung müsse jetzt das Signal aussenden: "Wir haben verstanden und es wird nicht mehr passieren."

Von Stetten erklärte, die Bundeskanzlerin habe ihre Flüchtlingspolitik inhaltlich längst geändert. "Seit Monaten wird an den deutschen Grenzen wieder kontrolliert, registriert und immer mehr unberechtigt Einreisende werden abgewiesen. Das muss solange intensiviert werden, bis das europäische Schengensystem wieder ordentlich funktioniert. Es wurde gegen deutsche und europäische Gesetze verstoßen, aber die Zeit des Durchwinkens ist nun endgültig vorbei. Zusätzlich wurde die Asylgesetzgebung mehrfach verschärft und die Liste der sicheren Herkunftsländern erweitert", verteidigte von Stetten den Kurs Merkels in der Flüchtlingspolitik, für den sie vor allem von der CSU derzeit heftig kritisiert wird.