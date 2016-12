CDU will flexiblere Arbeitszeiten

Stuttgart. Die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag fordert eine Lockerung der Arbeitszeitgrenzen. "Statt der aktuell geltenden starren Zehn-Stunden-Obergrenze pro Arbeitstag wollen wir das Bundesgesetz an die europäische Regelung anpassen, die eine wöchentlich Höchstarbeitszeit von 48 Stunden festschreibt", erklärt Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Besonders das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie die Landwirtschaft bräuchten eine "freiere und flexiblere Einteilung der Arbeitszeit, um Lastspitzen besser auffangen zu können". Reinhart schlägt eine Bundesratsinitiative der grün-schwarzen Landesregierung vor. Mit dem Koalitionspartner hat er aber noch nicht gesprochen.

Die Flexibilisierung der Arbeitszeitgrenzen wollen die Christdemokraten auf die beiden Branchen beschränken. Die Notwendigkeit hat sich nach Reinharts Angaben in Gesprächen mit Vertretern des Hotel- und Gaststättengewerbes und der Landwirtschaft gezeigt. Immer mehr Wirte würden die Öffnungszeiten ihrer Lokale verkürzen und zusätzliche Ruhetage einlegen, weil nur so die starren Regeln des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten seien. Bei den Landwirten gehe es besonders um Saisonarbeitskräfte beispielsweise bei der Spargel- oder Erdbeerernte. Reinhart: "In einem Tourismusland wie Baden-Württemberg können wir es uns nicht leisten, dass wir durch bürokratische Hürden diesen Branchen das Leben unnötig schwer machen."

Verweis auf Koalitionsvertrag

Gegenüber den Grünen verweist Reinhart auf den Koalitionsvertrag. Dort steht die Formulierung: "Wir stehen dafür, dass den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Arbeitszeitsouveränität und den Flexibilisierungsanforderungen der Arbeitgeber Rechnung getragen und vorhandene Hürden abgebaut werden."