„Das sind tickende Zeitbomben“

Stuttgart. Viele Brücken in Baden-Württemberg sind in einem maroden Zustand. Die Bauwirtschaft schlägt Alarm: "Das ist eine tickende Zeitbombe", sagte Mathias Waggershauser, Vizechef des Verbands im Südwesten, gestern in Stuttgart. Deswegen fordert die Bauwirtschaft ein Sonderprogramm zur Sanierung der Brücken. 60 Millionen Euro jährlich seien notwendig, um "die Brücken vor dem weiteren Verfall zu bewahren". Das Land halte sich bei der Sanierung der Bauwerke an Landesstraßen "mit der Finanzierung auffallend zurück". Der Bund habe hingegen immerhin vor kurzem Mittel für die Sanierungsarbeiten für Brücken an Bundesstraßen und Autobahnen angekündigt.

Bernhard Sänger, Präsident der Südwest-Bauwirtschaft, bemängelte, dass die grün-schwarze Landesregierung aktuell nur noch 30 Millionen Euro pro Jahr für die Brücken an Landesstraßen einplane. "Das passt angesichts des unverändert schlechten Zustands dieser Bauwerke nicht zusammen", sagte Sänger. In Baden-Württemberg gibt es an Landesstraßen mehr als 3100 Brücken. Laut dem Verband sind 40 Prozent in einem schlechten Zustand.

Ministerium weist Kritik zurück

Prüfung von Bauwerken Nach Angaben des Stuttgarter Verkehrsministeriums werden sämtliche Bauwerke in Baden-Württemberg turnusmäßig im Drei-Jahres-Rhythmus geprüft. Alle sechs Jahre erfolgt eine genauere Inspektion. Im Verlauf der Bauwerksprüfung wird für jeden erfassten Einzelschaden eine getrennte Schadensbewertung nach den Kriterien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit durchgeführt. Aus der Gesamtheit dieser Einzelschäden berechnet sich dann die Zustandsnote einer Brücke. Ab der Note 3,0 werden die betroffenen Bauwerke verstärkt in den Fokus genommen. mis

Eine Sprecherin des Stuttgarter Verkehrsministeriums erklärte, man könne die Kritik nicht so stehenlassen. Nach Angaben der Behörde sei an den Landesstraßen nur jedes zehnte Bauwerk in einem schlechten Zustand. Bei den Bundesstraßen im Südwesten seien acht Prozent der Brücken betroffen, an den Autobahnen 26 Prozent. "Dies heißt jedoch nicht, dass die Brücken einsturzgefährdet sind", so die Sprecherin weiter.

Zudem verweist sie darauf, dass unter Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Investitionen seit seinem Amtsantritt im Jahr 2011 kontinuierlich angestiegen seien. So seien für die Erhaltungsmittel für Landesstraßen von 85 Millionen Euro (2011) auf 120 Millionen Euro (2015) und an Bundesstraßen von 198 Millionen Euro (2011) auf 353 Millionen Euro (2015) gestiegen. Bei den Landesstraßen seien im vergangenen Jahr rund 22 Millionen Euro in Bauarbeiten an Brücken geflossen.

Bei den Bundesstraßen waren es nach Informationen der Sprecherin 2015 rund ein Viertel der Gesamtinvestitionen in Höhe von 353 Millionen Euro. Man verfolge das Ziel, weiterhin Sanierung und Erhalt vor dem Neubau zu stärken. Allerdings sagte die Sprecherin, man sei dabei auf den Willen des Parlaments angewiesen. "Die Mittel dafür stellt der Landtag zur Verfügung. Hier setzen wir uns natürlich dafür ein, dass diese Mittel erhöht werden."

Mittel nicht ausreichend

Peter Kulitz, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), forderte von Grün-Schwarz ebenfalls mehr Investitionen in die Brücken im Südwesten. "Die von der Landesregierung jährlich bereitgestellten Erhaltungsmittel reichen nicht aus, um auch die notwendigen Brückensanierungen abzudecken. Hier werden dringend zusätzliche Gelder benötigt", sagte Kulitz dieser Zeitung. Bei den "sprudelnden Steuereinnahmen und der Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, diesen Mangel zu beheben", sei jetzt der richtige Zeitpunkt, den Sanierungsstau anzugehen. "Sonst drohen gravierende Einschränkungen für den Wirtschaftsverkehr im Land", so Kulitz weiter. Es gelte, "die richtigen Prioritäten im Landeshaushalt zu setzen und dem Verkehrshaushalt mehr zuzuweisen".

Nachholbedarf sieht auch Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber Baden-Württemberg: "Gerade der schlechte Zustand vieler Brücken führt dazu, dass auch die Mitgliedsunternehmen unserer Verbände zum Beispiel bei der Auslieferung von Produkten per Schwertransport erhebliche Mehraufwendungen in Kauf nehmen müssen." Die Landesregierung müsse nicht nur hier deutlich mehr investieren, sondern auch gezielt in den Ausbau des Straßennetzes, "da die Kapazitätsgrenzen unserer Straßeninfrastruktur vielerorts erreicht oder teilweise überschritten sind".

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke übte ebenfalls Kritik an der Landesregierung. "Es zeigt sich schon heute, dass Grün-Schwarz die Anforderungen an den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg nicht erfüllt." Der Politiker der Liberalen bezeichnete vor allem das Verhalten der CDU als "inakzeptabel". Rülke: "Zu Oppositionszeiten und im Wahlkampf wurden vollmundig Ankündigungen auch für den Straßenverkehr gemacht, die jetzt offenbar vergessen sind."