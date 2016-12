Debatte nach Sexualmord

Stuttgart/Freiburg. Ein Flüchtling aus Afghanistan steht unter Verdacht, eine 19-jährige Studentin in Freiburg vergewaltigt und ermordet zu haben. Seit Freitag sitzt der 17-Jährige in Untersuchungshaft. Während die Ermittlungen noch laufen, wird der Fall politisch kontrovers diskutiert.

Die Bundesregierung verurteilte das Verbrechen und warnte gleichzeitig vor Pauschalurteilen gegenüber Migranten. Mit dem Mordfall dürfe "nicht die Ablehnung einer ganzen Gruppe verbunden sein", mahnte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern in der ARD, "so wie wir auch sonst nicht von einem auf eine ganze Gruppe schließen können."

"Sadismus und Ohnmacht"

Zum Vorwurf aus Teilen der Gesellschaft, Merkels Flüchtlingspolitik sei mitverantwortlich für die Tat, sagte die Kanzlerin in den ARD-"Tagesthemen": "Ich sage erst einmal, dass dieser Mord schrecklich ist und dass meine Gedanken bei den Eltern, bei den Angehörigen sind." Der Fall bleibe "ein tragisches Ereignis, das aufgeklärt werden muss, und über das man ganz offen sprechen muss". Ähnlich hatte sich zuvor Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sagte der "Bild": "So bitter es ist: Solche abscheulichen Morde gab es schon, bevor der erste Flüchtling aus Afghanistan oder Syrien zu uns gekommen ist."

Laut dem Kriminologen Christian Pfeiffer steigt die Wahrscheinlichkeit bei Männern einen Sexualmord zu begehen nicht, wenn sie in Machokulturen - dies ist bei vielen Flüchtlingen der Fall - aufgewachsen sind. "Die Ursache für einen Sexualmord liegt in der Erziehung", sagte der Ex-Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen dieser Zeitung. Zu einem Sexualmörder würden Männer, deren Erziehung von "Sadismus und Ohnmacht" geprägt gewesen sei. Mit Blick auf die Flüchtlinge sagte er, bei diesen sei per se nicht von einer erhöhten Gefahr von Sexualstraftaten auszugehen, nur weil viele von ihnen aus Machokulturen stammten. Wer einen Sexualmord begehe, befinde sich auch in Ländern wie Afghanistan außerhalb gesellschaftlicher Normen.

Pfeiffer wies zudem darauf hin, dass die Zahl der Sexualmorde in Deutschland seit Mitte der 80er Jahre von 55 auf heute fünf Fälle pro Jahr zurückgegangen sei. Und dies, "obwohl die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland immer mehr zugenommen hat". Deswegen gebe es auch keinen Zusammenhang zwischen der Zahl der Zuwanderer und der Entwicklung von Sexualstraftaten. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) forderte hingegen eine Debatte über die Strafen für minderjährige Mörder. "Unabhängig vom schrecklichen Verbrechen in Freiburg haben wir im Jugendstrafrecht schon länger eine Debatte über die richtige Balance von Erziehungswirkung auf den Täter und Opferschutz. Dies gilt insbesondere beim Delikt mit der höchsten Strafandrohung im Strafgesetzbuch, beim Mord", sagte Wolf dieser Zeitung. So furchtbar der Fall in Freiburg sei - man müsse jetzt trotzdem "nicht alles im Jugendstrafrecht in Frage stellen".

Kritik gab es an dem Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Er sagte der "Bild": "Dieses und viele andere Opfer würde es nicht geben, wäre unser Land auf die Gefahren vorbereitet gewesen, die mit massenhafter Zuwanderung immer verbunden sind." SPD-Bundesvize Ralf Stegner nannte diese Äußerungen "politisch widerlich und dümmer als die Polizei erlaubt". (mit dpa)