Der CDU droht interner Zoff

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat gestern in Stuttgart gegen die Luftverschmutzung in der Landeshauptstadt demonstriert.

Stuttgart. In der baden-württembergischen CDU nimmt der Widerstand gegen die Einführung einer blauen Plakette in Umweltzonen zu. Damit droht in der Union auch ein interner Zoff, denn in der grün-schwarzen Landesregierung gibt es Pläne, die blaue Plakette über eine Bundesratsinitiative einzuführen. Für diese will Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz werben, die heute in Stuttgart beginnt.

Mit der blauen Plakette soll die Luftverschmutzung - etwa in der Landeshauptstadt Stuttgart - in den Griff bekommen werden. "Wir kämpfen für die blaue Plakette. Ohne sie geht es nicht", sagte Uwe Lahl, Amtschef im Landesverkehrsministerium, gestern in Stuttgart. Eine blaue Plakette würden Fahrzeuge nur dann erhalten, wenn sie die Euro-6-Norm erfüllen. Mit der Maßnahme soll die Belastung durch Stickoxide reduziert werden. Würde dies eingeführt, könnten vor allem ältere Dieselfahrzeuge in wenigen Jahren nicht mehr in Städten mit hoher Belastung fahren. Allerdings kann nur der Bund den Kommunen ermöglichen, blaue Umweltzonen auszuweisen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt die Einführung einer blauen Plakette aber bislang ab.

Mittelstand betroffen

Umwelthilfe verklagt Stadt Mainz Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz steht Mainz vor einem Gerichtsverfahren, bei dem es um ein Fahrverbot für Dieselautos geht. "Wir haben Mainz ausgewählt, weil es eine besonders schmutzige Stadt ist", sagte gestern der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Die Stadt sieht sich zu Unrecht vor den Richterstuhl gezogen, verweist auf eigene Maßnahmen wie den Bau der neuen Straßenbahnlinie "Mainzelbahn" und will den Rechtsstreit nun durchziehen. Der Verband aktivierte eine seit mehreren Jahren ruhende Klage vor dem Verwaltungsgericht Mainz und ist zuversichtlich: "Wir haben jetzt bundesweit 16 Klagen am Laufen", sagte Resch. "Bisher haben wir alle Verfahren in allen Instanzen gewonnen." Erst im September wurde die Stadt Düsseldorf verpflichtet, mehr für saubere Luft in der Landeshauptstadt zu tun - notfalls mit Fahrverboten für Dieselautos. Der seit 2010 verbindlich geltende Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft werde im Jahresdurchschnitt an drei Messstellen im Stadtzentrum weiterhin erheblich überschritten, erklärte der Umweltverband. Dieses gefährliche Atemgift stamme zu 87 Prozent aus dem Straßenverkehr, insbesondere von Dieselfahrzeugen. "Die Mainzer Stadtregierung verweigert nun seit sechs Jahren ihren Bürgern das Recht auf saubere Luft und verstößt damit gegen Artikel 2 des Grundgesetzes, dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit", kritisierte Resch. In Mainz reiche die Luftverschmutzung an die Spitzenbelastung in Deutschland am Neckartor in Stuttgart heran. "Dass dieses Damoklesschwert weiter über uns hängt, war uns bewusst", sagte die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder (Grüne). Am Dienstag hatte der Stadtrat darüber beraten. Die Stadt hätte bei der DUH gern weiter für ihre Maßnahmen geworben. Eder nannte unter anderem die Förderung des Fahrradverkehrs und den Bau der "Mainzelbahn", womit 20 Dieselbusse ersetzt werden könnten. lrs [mehr...]

Christian von Stetten, Vorsitzender des Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, stellt sich ebenfalls gegen die Pläne Hermanns. "Die Einführung einer blauen Plakette würde viele Mittelständler und Handwerksbetriebe massiv treffen, die dann an bestimmten Tagen in vielen Fällen ihre innerstädtischen Kunden nicht mehr beliefern und erreichen können. Das dürfen wir nicht zulassen", sagte von Stetten dieser Zeitung.

Außerdem sei es nach wie vor fragwürdig, ob eine solche Maßnahme die Schadstoffbelastung in den Innenstädten tatsächlich deutlich senken würde. "Wir müssen an den Dauerverkehr in den Innenstädten ran. Solange Städte ihre Busse und Behördenfahrzeuge nicht vollständig auf schadstoffarme Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge umgerüstet haben, darf auch der Mittelstand nicht weiter belastet werden." Auch CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart warnte vor negativen Auswirkungen für Mittelstand und Handwerker. Hermann wird nächste Woche den CDU-Parlamentariern Rede und Antwort stehen.

Nikolas Löbel, Mannheimer Chef der Jungen Union (JU) in Baden-Württemberg, fordert die CDU im Südwesten sogar auf, sich in der grün-schwarzen Koalition gegen die Pläne von Hermann zu stellen. "Wir als CDU sollten die Bundesratsinitiative von Minister Hermann und damit die in dieser Form völlig unsinnige blaue Plakette stoppen", sagte Löbel dieser Zeitung. Hermann wolle mit der blauen Plakette vor allem Dieselfahrzeuge aus den Innenstädten vertreiben. Löbel plädiert für Mobilitätskonzepte, die das Autofahren von morgen ermöglichten und nicht verhinderten.

Problemfall Neckartor

Besonders betroffen von hoher Luftverschmutzung ist Stuttgart. Die Stadt kann die EU-Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub schon seit Jahren nicht mehr einhalten. Vor allem der Bereich um die Messstation am Neckartor gilt als eine der am stärksten belasteten Orte Deutschlands. Die Stadt Stuttgart will ab dem 15. Oktober wieder den Feinstaubalarm ausrufen. Dann werden bei bestimmten Wetterlagen Autofahrer dazu aufgerufen, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Auch Kaminöfen sollen nicht befeuert werden. "Wir wollen es freiwillig schaffen, die Grenzwerte einzuhalten", sagte gestern Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). Er verweist auf 40 Maßnahmen, die die Stadt bereits für die Luftreinhaltung umgesetzt habe. Dazu gehört Tempo 40 an Steigungen genauso wie die Förderung von Elektromobilität. Ab dem 15. Oktober gibt es zudem ein Feinstaubticket.