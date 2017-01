Der Minister und sein Stratege

Stuttgart. Thomas Strobl geriet zuletzt etwas in die Defensive. Es besteht der Vorwurf, er habe in seiner Funktion als baden-württembergischer Innenminister die Neutralitätspflicht verletzt, weil sein viel beachtetes Asylpapier für den CDU-Bundesparteitag in Essen Anfang Dezember in weiten Teilen von Staatssekretär Martin Jäger erarbeitet wurde. Die SPD im Südwesten sieht das jedenfalls so. In den vergangenen Tagen hatte das Innenministerium in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Sozialdemokraten dann auch eingeräumt, dass Jäger das Konzept "im Wesentlichen" verfasst hatte. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erklärte am Dienstag trotzdem zum wiederholten Male, das Papier sei nie Bestandteil des Regierungshandelns gewesen - und nimmt Strobl damit in Schutz. Doch wer ist Martin Jäger überhaupt, der Strobl den Rücken freihalten soll?

Politischer Profi

Seit Oktober vergangenen Jahres ist Jäger Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium. Dort ist er zuständig für die Polizei, den Verfassungsschutz und die Abschiebung von Flüchtlingen. Mit Jäger hat sich Strobl vor wenigen Monaten einen politischen Profi nach Stuttgart geholt, darüber besteht Einigkeit. Jäger arbeitete schon in verschiedenen führenden Funktionen im Auswärtigen Amt, im Bundeskanzleramt und in deutschen Botschaften, ehe er zuletzt Pressechef von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin wurde.

Der Werdegang des Martin Jäger Martin Jäger, Jahrgang 1964, absolvierte nach Abitur, Fotografenlehre und Studium von 1994 bis 1996 den Vorbereitungsdienst für den höheren auswärtigen Dienst. Von 1996 bis 1998 war er im Auswärtigen Amt, von 1998 bis 2002 im Bundeskanzleramt beschäftigt. Nach zwei Jahren in der Prager Botschaft kehrte er nach Berlin zurück, wo er 2004 als Referatsleiter für die Pressearbeit des damaligen Chefs des Bundeskanzleramts, Frank-Walter Steinmeier (SPD), verantwortlich war. Von 2005 bis 2008 folgte Jäger, der seit 1994 CDU-Mitglied ist, Steinmeier als dessen Sprecher ins Auswärtige Amt. Nach einer Zwischenstation bei Daimler folgte im April 2013 die Berufung zum deutschen Botschafter in Afghanistan, im Oktober 2014 ging er dann als Sprecher in das Bundesfinanzministerium. Seit Oktober 2016 ist er Staatssekretär im Stuttgarter Innenministerium. Jäger ist verheiratet und hat zwei Kinder. mis

In der politischen Landschaft wurde gemutmaßt, Schäuble habe seinem Schwiegersohn - Strobls Frau Christine ist die Tochter des Bundesfinanzministers - im Stuttgarter Innenministerium eine starke Persönlichkeit zur Seite stellen wollen und Jäger deshalb nach Stuttgart geschickt. Tatsächlich dürfte Jäger seinen Job bei Schäuble damals eher durch die Unterstützung von Strobl bekommen haben - der Innenminister und sein jetziger Staatssekretär kennen sich schon lange. Strobl gehörte schließlich von 1998 bis 2016 dem Bundestag an. In der Zeit hatte auch der Schwabe Jäger in Berlin viele Funktionen inne. Beide eint, dass sie Vertreter der Law-and-order-Politik sind, also auf einen starken Staat und die Einhaltung der öffentlichen Ordnung setzen.

Dazu passt auch das eher restriktive Asylpapier, dass Jäger im Auftrag seines Chefs kürzlich erarbeitet hat. Darin geht es unter anderem darum, die Abschiebehaft auszuweiten, Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber zu kürzen und ein Rückführungszentrum in Ägypten einzurichten. "Das ist das Notwendige. Das müssen wir tun", warb Strobl ununterbrochen dafür. Jäger sieht das genauso. Im Gegensatz zu vielen anderen politischen Akteuren weiß der 52-Jährige jedoch, wovon er spricht. Er kennt die Situation in Krisengebieten - und kann seine praktischen Erfahrungen aus seiner Zeit in Afghanistan bei der Bewertung der Flüchtlingspolitik einfließen lassen. Gerade in der Koalition mit den Grünen, bei denen es Vorbehalte gegen Abschiebungen nach Afghanistan gibt, wird Jäger sicher in Zukunft auf eine klare Kante setzen.

Operative Zuständigkeiten

Doch was will das Duo Strobl/Jäger erreichen? Vermutungen, der Innenminister wolle neben Kretschmanns grüner Regierungszentrale einen Machtbereich der CDU aufbauen, sind wohl eher an den Haaren herbeigezogen. Trotzdem hat sich Strobl mit Jäger seinen inzwischen wohl wichtigsten Berater nach Stuttgart geholt. "Es gibt kaum einen besseren Mann, um die operative Zuständigkeit für Sicherheit in meinem Ministerium zu verantworten", lobt der Minister seinen politischen Weggefährten dann auch überaus deutlich.

Für Aufsehen sorgte das Duo im Vorfeld des Bundesparteitags in Essen jedoch nicht nur durch das Asylpapier. Der Spiegel schrieb von einer Viererbande um Strobl, Jäger, Schäuble und Bundesfinanzstaatssekretär Jens Spahn, die sich gegen den Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt. Als Strobl damals auf die Viererbande angesprochen wurde, sagte er nur, er wolle und müsse dies nicht kommentieren.