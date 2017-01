Der Sexualmord in Freiburg gibt den Ermittlern Rätsel auf

Blumen und Grablichter stehen an einem Baum in Freiburg, in dessen Nähe die Studentin ermordet worden ist. © dpa

Freiburg. Der mutmaßliche Mörder sitzt in Haft. Die Beweise sind gesichert, die Verunsicherung in der Bevölkerung hat sich nach Wochen der Angst gelegt. Doch der Sexualmord von Freiburg, der überregional Schlagzeilen machte und noch vor dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eine Debatte über die deutsche Flüchtlingspolitik ausgelöst hat, gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Der junge Flüchtling, der nach dem Mord an einer Studentin festgenommen wurde, schweigt - und sorgt so für weitere, wahrscheinlich noch monatelange Ermittlungen der Polizei. Peter Egetemaier, Chef der Freiburger Kriminalpolizei, sitzt in seinem Dienstzimmer und erläutert den Fall, an dem die 68 Beamten der Sonderkommission "Dreisam" arbeiten: Mitte Oktober wird in Freiburg am Ufer des Flusses Dreisam eine 19 Jahre alte Studentin vergewaltigt und ermordet. Sie ist nachts alleine mit dem Fahrrad unterwegs von einer Studenten-Party nach Hause, als sie Opfer des Verbrechens wird.

Zweifel an der Identität

Sieben Wochen später schnappt die Polizei den mutmaßlichen Mörder. Es ist Hussein K. Er stammt nach eigener Aussage aus Afghanistan und ist 17 Jahre alt. Doch daran gibt es Zweifel. Nach Deutschland kam er im November 2015 ohne Papiere in den Wirren der Flüchtlingskrise als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling. Hussein K. beantragte Asyl und lebte in Freiburg bei einer Pflegefamilie. Erst nach der Festnahme wird klar, dass er schon 2013 eine Gewalttat an einer jungen Frau auf der griechischen Insel Korfu begangen hat. Er wurde in Griechenland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und im Oktober 2015 unter Auflagen vorzeitig entlassen. Er tauchte unter und kam nach Deutschland.

Fragen zum Mordfall in Freiburg Im Mordfall Freiburg sucht die Polizei noch immer Zeugen. So fuhr eine Radfahrerin zur Tatzeit am Ort des Verbrechens vorbei. Sie hat sich nach Angaben der Ermittler trotz eines Zeugenaufrufs noch nicht bei der Polizei gemeldet. Zudem wird nach einer Frau gesucht, die in der Straßenbahn fuhr, in der auch der Tatverdächtige saß. Offen ist außerdem noch immer die Frage, woher das Fahrrad stammt, mit dem der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt unterwegs war. Der Tatverdächtige war Anfang Dezember festgenommen worden. Er steht im Verdacht, Mitte Oktober in Freiburg eine Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben. Todesursache ist laut Polizei Ertrinken. Ob die Studentin ertränkt wurde oder nach der Sexualtat bewusstlos im Wasser lag, konnten die Ermittler den Angaben zufolge noch nicht herausfinden. lsw

Die deutschen Behörden wussten nichts von der kriminellen Vorgeschichte, weil Griechenland nur im eigenen Land fahndete und andere Staaten nicht informierte. So blieb Hussein K. in Deutschland unbehelligt - bis nach dem Mord an der Studentin. DNA-Spuren von ihm hat die Freiburger Polizei am Tatort gefunden. Ihm werden Vergewaltigung und Mord zur Last gelegt, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer. Hussein K. hat einen Verteidiger - und lehnt es ab, mit den Ermittlern zu reden.

"Ich hoffe, dass er sich doch noch dazu durchringt, mit uns zu sprechen", sagt Egetemaier. "Es wäre eine Entlastung für die Eltern der Getöteten." Die Eltern und auch die Ermittler wissen bis heute nicht, was wirklich geschah in der Nacht auf den 16. Oktober. Und vor allem, welches Motiv der Täter hatte. "Den Eltern Gewissheit geben. Das wäre wichtig, um dieses schreckliche Verbrechen verarbeiten zu können", sagt der Kripo-Chef. Er saß den Eltern nach dem Mord gegenüber und musste ihnen die traurige Botschaft überbringen, dass ihre Tochter Opfer eines tödlichen Sexualdelikts geworden ist.

Der Druck, den Täter zu finden, ist von den Ermittlern gewichen. "Das Aufatmen in der Bevölkerung ist spürbar", sagt Egetemaier. Tausende Dankesbotschaften und E-Mails erreichten die Polizei nach der Festnahme des Verdächtigen. Doch der Fall, sagt der Beamte, ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Bild sei noch immer verschwommen. "Auch weil der Verdächtige schweigt, sind wir auf weitere Ermittlungen angewiesen. Diese werden noch Monate dauern", sagt Egetemaier. Lediglich 40 Kriminalisten aus ganz Baden-Württemberg, die als Hilfe zur Mordaufklärung nach Freiburg gekommen sind, werden Mitte Januar wieder zurück in ihre Dienstellen gehen.

"Wir suchen noch immer Zeugen", sagt Polizeisprecherin Laura Riske. Offen ist, ob der Verdächtige das Opfer kannte. Zudem wissen die Ermittler bis heute nicht, wie der Täter handelte und was ihn zu der Tat veranlasste. Mögliche Augenzeugen haben sich nicht gemeldet, der Tatablauf liegt bis heute im Dunkeln. Auch das Alter von Hussein K. ist unklar. Ein Gutachten soll nun Klarheit bringen.

Debatte über Polizeirechte

In Gang gebracht hat der Fall eine Debatte über mehr Rechte für die Polizei beim Auswerten von DNA-Spuren. "Eine umfassendere Auswertungsmöglichkeit hätte uns bei der Tätersuche enorm geholfen, sie hätte uns deutlich schneller zum Ziel geführt", sagt Egetemaier und plädiert für eine Gesetzesänderung.

"Wir wollen keinen gläsernen Bürger oder die Aushöhlung des Rechtsstaats", sagt der Beamte. Aber in schwerwiegenden Kriminalfällen sollte es der Polizei erlaubt sein, zusätzlich zum Geschlecht auch Augen- und Haarfarbe sowie grobe regionale Herkunft und ungefähres Alter zu analysieren. "Das hätte zur Folge, dass nicht Unschuldige in Verdacht geraten, weil wir sie mit einer umfassenderen Analyse als Täter rasch ausschließen können."