Der Vize wird Chef

Stuttgart. Stefan Brink (49/Bild) ist gestern im Landtag mit überwältigender Mehrheit zum neuen Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg gewählt worden. 108 der 125 Abgeordneten, die an der Abstimmung teilnahmen, votierten für ihn. Damit tritt Brink ab dem 1. Januar offiziell die Nachfolge von Jörg Klingbeil an, der sich bereits im Ruhestand befindet. Für Jurist Brink bedeutet der Wechsel ein Karriereschritt. Bislang war er stellvertretender Datenschutzbeauftragter im kleineren Rheinland-Pfalz. In Stuttgart wird er der Chef einer Behörde mit rund 40 Mitarbeitern.

Nicht nur Feuerwehr spielen

Brink will sich künftig dafür einsetzen, dass die Datenschützer - insofern ihre Belange betroffen sind - frühzeitiger als bisher in die Pläne der Landesregierung oder von Behörden einbezogen werden. "Der Datenschutzbeauftragte darf nicht nur Feuerwehr spielen." Er will das Konzept eines "gestaltenden Datenschutzes" umsetzen. Das heißt, dass Bürger künftig ihre Auskunftsrechte in Behörden stärker nutzen sollen. Das Informationsfreiheitsgesetz, das seit einem Jahr in Kraft sei, biete hierfür genügend Möglichkeiten. So erhalten Bürger Zugang zu elektronischen Akten, Videos oder auch klassischen Papierakten.

Allerdings müssten laut Brink besonders sensible Bereiche wie Gerichte oder das Landesamt für Verfassungsschutz hiervon ausgenommen werden. "Man kann im Sozialamt nicht in die Akten von Bekannten reinschauen", sagt er. Trotzdem müsse in den Verwaltungen ein Umdenken stattfinden. So gelte in der Regel, dass "jeder zu jeder Zeit in die Akten schauen kann". Hier sei ein "Wandel im Kopf der Behörden nötig", so Brink. mis/Bild: dpa