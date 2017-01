Dicke Luft in vielen Städten

Stuttgart. Stuttgart hält trotz bundesweit deutlich besserer Werte weiter den Negativrekord beim Feinstaub. Beim ebenso gefährlichen Stickstoffdioxid (NO2) sieht es auch schlecht aus, wie das Umweltbundesamt (UBA) gestern mitteilte. Deutschlands Schadstoff-Schwerpunkt nahe der Kreuzung Neckartor lag demnach auch beim Jahresmittelwert der Stickstoffbelastung ganz vorn. Ähnlich hohe Werte wurden 2016 nur in München an der Landshuter Allee gemessen.

Problem Dieselfahrzeuge

Bundesweit wurde im Jahresmittel der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxiden pro Kubikmeter Luft an 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen überschritten, wie das UBA ermittelte. "Seit Jahrzehnten gefährdet Stickstoffdioxid unsere Gesundheit", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Schuld seien vor allem Diesel-Autos. Dass die Gemeinden schmutzige Diesel weiter nicht aus den Innenstädten verbannten, könne "nicht akzeptiert werden".

An mehr als jeder zweiten Messstation an stark befahrenen Straßen wurde 2016 der Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel überschritten. Die Städte mit den höchsten Werten laut Umweltbundesamt (UBA): 1. Stuttgart (Am Neckartor): 82 Mikrogramm pro Kubikmeter 2. München (Landshuter Allee): 80 Mikrogramm pro Kubikmeter 3. Reutlingen (Lederstraße Ost): 66 Mikrogramm pro Kubikmeter 4. Kiel (Theodor-Heuss-Ring): 65 Mikrogramm pro Kubikmeter 5. Köln (Clevischer Ring): 63 Mikrogramm pro Kubikmeter 6. Hamburg (Habichtstraße): 62 Mikrogramm pro Kubikmeter 7. Düsseldorf (Corneliusstraße): 58 Mikrogramm pro Kubikmeter. dpa

Auch drei Städte in Rheinland-Pfalz überschritten den EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid. Die höchste Belastung mit dem gefährlichen Atemgift gab es in Mainz, gefolgt von Ludwigshafen und Koblenz. Gleich zwei Messstationen in Mainz kamen über den Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 je Kubikmeter Luft: die Parcusstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs und die Große Langgasse im Stadtzentrum. Knapp unterhalb der Schwelle liegt die Rheinallee mit 39 Mikrogramm. Schwerpunkt der NO2-Belastung in Ludwigshafen ist die Heinigstraße in der Innenstadt (46 Mikrogramm im Jahresschnitt).

An der Mainzer Parcusstraße wird an neun Stunden im Jahr sogar ein Wert von mehr als 200 Mikrogramm Stickstoffdioxid gemessen, das Fünffache des Grenzwerts. In der drittgrößten rheinland-pfälzischen Stadt Trier ist die Belastung etwas geringer; die Messstation Ostallee registrierte einen Mittelwert von 30 Mikrogramm. Ähnlich ist es in Frankenthal (34), Worms (28), Speyer-Nord (28), Neuwied (27) und Bad Kreuznach (24).

Auch in mehr als einem halben Dutzend hessischer Städte herrscht nach Daten des Umweltbundesamts dicke Luft. In Wiesbaden wurden gleich an zwei Messstellen Werte im hessischen Spitzenbereich festgestellt: Mit 53 beziehungsweise 51 Mikrogramm herrschte deutlich dickere Luft, als die Grenzwerte erlauben. Die hessenweit höchsten Werte - 55 Mikrogramm - gab es in Darmstadt an der Messstelle Hügelstraße. Auch die Friedberger Landstraße in Frankfurt gehörte mit 52 Mikrogramm Stickstoffdioxid zu den am meisten belasteten Punkten. Auch in Marburg, Gießen, Kassel und Fulda wurden Werte von mehr als 40 Mikrogramm erreicht.

Stuttgart bei Feinstaub vorne

Dagegen waren die Feinstaubwerte 2016 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr, den EU-Grenzwert riss nur die Messstation Neckartor in Stuttgart. Dort wurde der EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erneut deutlich überschritten - im Jahr 2016 an 63 Tagen. Erlaubt sind 35 Tage.

Die Ozon-Werte waren 2016 nach UBA-Angaben hingegen kein auffallend großes Problem. Das lag vor allem am Wetter, denn vergangenen Sommer gab es kaum längere Hitzewellen. Trotzdem waren die Werte an 21 Prozent der Messstationen zu hoch. Das UBA warnt, dass mit dem Klimawandel auch das Risiko hoher Ozon-Konzentrationen steige. dpa