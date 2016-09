„Die Eidechsen sind nicht vom Himmel gefallen“

Stuttgart. Winfried Kretschmann begründet seine Absage staatsmännisch. "Mein Termin am Freitag war längst vor der Anfrage der Bahn vereinbart", erklärt der Grünen-Regierungschef seine Abwesenheit bei der Grundsteinlegung für den umstrittenen Stuttgarter Tiefbahnhof. Auch sein Parteifreund, Verkehrsminister Winfried Hermann, gab Bahnchef Rüdiger Grube einen Korb für die symbolträchtige Feier. Die Reihe der Absagen prominenter Grüner komplettierte OB Fritz Kuhn, der lieber einen Architektenwettbewerb abwickelt. Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Thomas Strobl, der Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident von der CDU, haben keine Zeit.

SPD-Oppositionschef Andreas Stoch empört sich: "Regieren ist eine Stilfrage. Und deshalb kann sich der Ministerpräsident bei der Grundsteinlegung nicht in die Büsche schlagen."

Die Querelen um die Grundsteinlegung reihen sich ein in immer neue Hiobsbotschaften rund um das Milliardenprojekt. Die jüngste betrifft die Neubaustrecke Stuttgart - Ulm, die eigentlich gut im Zeit- und Kostenplan liegt. Bei Wendlingen bremsen an einem Tunnelportal jetzt einige Hundert Eidechsen die Bagger. Da die Tiere demnächst ihren Winterschlaf antreten, können sie erst im kommenden Frühjahr eingefangen werden. Mit sieben Monaten gibt ein Projektsprecher die Verzögerung an, die Mehrkosten in Millionenhöhe seien noch nicht kalkuliert. Das Eisenbahnbundesamt hat die rechtzeitige Genehmigung zum Einsammeln der Eidechsen verweigert, weil die Behörde je Tier auf der Ersatzfläche 150 Quadratmeter verlangt. Die Bahn konnte aber nur eine Ausgleichsfläche mit 100 Quadratmetern für jede der 500 erfassten Eidechsen vorweisen.

Artgerechte Ausgleichsflächen

Gleich um 6000 Eidechsen geht es beim Bau eines Abstellbahnhofs auf einem ehemaligen Güterbahnhof im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim. Die Bahn braucht für die Umsiedlung der nur teilweise streng geschützten Reptilien 30 Hektar artgerechte Ausgleichsflächen. Im dicht besiedelten Südwesten hat das Unternehmen inzwischen 200 Standorte geprüft. "Nicht einer hat sich als geeignet erwiesen", sagt ein Sprecher. Besonders absurd erscheint die Vorgabe, dass Flächen nicht genutzt werden dürfen, wo schon Eidechsen leben. So soll Verdrängung verhindert werden. Klar ist aber: Ohne eine Ausgleichsfläche braucht die Bahn den Antrag für den Abstellbahnhof erst gar nicht einzureichen. Dabei wollte man 2018 mit dem Bau beginnen.

Ob das nicht eine überzogene Form des Artenschutzes sei, wird Kretschmann gestern gefragt. Da wird der gelernte Biologe, der sonst gerne auf Bedürfnisse der Wirtschaft eingeht, grundsätzlich. An die Regeln für den Artenschutz müsse man sich halten und die Kosten dafür einplanen. "Die Eidechsen sind ja nicht vom Himmel gefallen", sagt er. Diskutieren könne man höchstens, dass oft Einzeltiere Infrastrukturprojekte behindern. Kretschmann: "Man muss prüfen, ob man das Ziel erreicht oder vielleicht an der falschen Stelle radikal ist."