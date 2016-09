„Die Sprachkenntnisse sind zu schlecht“

Flüchtlinge sammeln sich im September 2015 vor dem Mannheimer Busbahnhof. Sie waren aus Salzburg gekommen. © BILD. dpa

Stuttgart. Roger Kehle vertritt als Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags die Interessen von über 1000 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg. Er will Klarheit von Grün-Schwarz über die Flüchtlingsfinanzierung und lehnt eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer ab.

Herr Kehle, ein Jahr nach der Aussage von Kanzlerin Merkel "Wir schaffen das": Hätten die Kommunen den Flüchtlingsansturm ohne die ehrenamtlichen Helfer überhaupt geschafft?

Roger Kehle: Der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern setzt voraus, dass es eine professionelle Verwaltung gibt, die die Arbeit von Ehrenamtlichen ermöglicht. Aber Merkels Satz "Wir schaffen das" steht erst am Anfang von allem. Momentan ist die Lage in den Kommunen etwas entspannter, weil die Zugangszahlen zurückgegangen sind. In der Bevölkerung haben wir zwar Verständnis für die Flüchtlingsfrage. Aber wir haben auch einen breiten Teil, der Flüchtlinge ablehnt und der nicht daran glaubt, dass ihre Integration gelingt.

Wie sieht es um die Sprachkenntnisse der Flüchtlinge aus?

Kehle: Sie sind eindeutig zu schlecht, das wissen wir aus Rückmeldungen der Kommunen. Wir brauchen noch viele Sprachkurse, bis man die Grundlagen vermittelt hat. Aber umso besser Flüchtlinge vor Ort integriert sind, desto häufiger wenden sie die Sprache an.

Was muss hier getan werden?

Kehle: Wir brauchen zur Flüchtlingsunterbringung ein Konzept, das wurde jedoch vom Land nie geliefert. Wir haben dann selbst eines beim Land eingebracht. Hier müssen alle Aspekte der Flüchtlingskosten berücksichtigt werden: Unterbringung, Sprachkurse, Kindergarten, Schule, Ausbildung und soziale Begleitung. Bei uns ist es zudem nicht einfach, sich zu integrieren, weil wir eine auf Leistung getrimmte Gesellschaft sind. Und da wird auch den Flüchtlingen viel abverlangt.

Was ist finanziell nötig?

Kehle: Im Landeshaushalt sind 2,7 Milliarden für die Flüchtlinge vorgesehen. Wir werden keinen Integrationspakt mit dem Land schließen, bevor wir nicht wissen, wie die Anschlussunterbringung in den Kommunen finanziert wird. Wir gehen von 500 Millionen Euro im Jahr aus, die wir für die laufenden Kosten in diesem Bereich benötigen.

Reicht diese Summe tatsächlich aus?

Kehle: Das kann man nicht sagen, weil niemand weiß, wie viele Flüchtlinge künftig kommen. Deswegen fordern wir, dass das Land den Kommunen eine Kopfpauschale ausbezahlt, die abdeckt, was für jeden einzelnen Flüchtling benötigt wird. Darauf könnten wir uns aus unserer Sicht einigen. Wir brauchen eine Finanzzuweisung für die tatsächlich vorhandenen Ausgaben und erwarten eine Eins-zu-eins-Kostenerstattung des Landes bei der Anschlussunterbringung.

Kann das Land das finanzieren?

Kehle: Wir reden seit vielen Jahren über ein strukturelles Defizit, das sich derzeit offenbar auf 2,6 Milliarden Euro beläuft. Tatsache ist aber, dass wir in der gesamten abgelaufenen Legislaturperiode feststellen: In jedem Haushaltsjahr wurden enorme Überschüsse erwirtschaftet. Warum sollen wir 2017 ein Defizit haben? Grün-Schwarz will 2017 insgesamt 800 Millionen Euro sparen. Doch selbst CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagt, man müsse erst einmal die Steuerschätzung abwarten. Hier fordern wir Klarheit.

Grün-Schwarz plant offenbar, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Wie stehen Sie dazu?

Kehle: Ich bin dagegen, weil ich es falsch finde, Steuererhöhungen vorzunehmen, wenn gleichzeitig die Einnahmen so hoch sind. Zudem sehe ich bisher keine schlüssige Begründung für diese Erhöhung.

Was muss beim Wohnungsbau getan werden?

Kehle: Wir weisen das Land schon lange darauf hin, dass der Wohnungsbau endlich in die Gänge kommen muss. Weiter müssen die Verfahren beschleunigt werden, um schneller bauen zu können. Wir brauchen hier private Investoren, das schafft der Staat nicht alleine.