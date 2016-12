Drei Schulen im Rennen um Deutschen Schulpreis

Die Waldparkschule in Heidelberg, die Maria Montessori Schule in Stuttgart und die Odenwälder Grundschule Schimmeldewog in Hessen sind im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2017. (Symbolbild)

20 Schulen sind auf der Zielgeraden für den mit 200 000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2017. Eine Jury habe die Bildungseinrichtungen anhand umfangreicher Bewerbungsunterlagen ausgewählt, teilte die Robert-Bosch-Stiftung als Veranstalter des Wettbewerbs am Montag in Stuttgart mit. Achtzehn Schulen kommen aus dem Inland, zwei weitere Einrichtungen sind Deutsche Schulen im Ausland. In Baden-Württemberg können sich zwei Schulen Hoffnung auf den Preis machen: Die Waldparkschule in Heidelberg und die Maria Montessori Schule in Stuttgart. Die Odenwälder Grundschule Schimmeldewog in Hessen ist ebenfalls im Rennen um den Deutschen Schulpreis 2017.

Teams würden die Kandidaten in den nächsten Wochen besuchen und sich vor Ort ein Bild machen, hieß es bei der Stiftung weiter. Danach werden bis zu 15 Schulen für den Preis nominiert. Verliehen wird die Auszeichnung am 29. Mai bei einer Veranstaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Der Gewinner des Hauptpreises erhalte 100 000 Euro, die weiteren Preisträger zusammen nochmals rund 100 000 Euro. Die Robert Bosch Stiftung vergibt die Auszeichnung nach eigenen Angaben seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Medienpartner sind das Magazin "Stern" und die ARD. Seit dem Start des Programms haben sich demnach knapp 2000 Schulen beworben. Der Deutsche Schulpreis nach Angaben der Stiftung der bundesweit höchstdotierte Schulwettbewerb. (dpa/dls)