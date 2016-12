Drei Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Stuttgart. Unter den aus Baden-Württemberg nach Afghanistan abgeschobenen fünf abgelehnten Asylbewerbern waren drei Straftäter. Das sagte Landesinnenminister Thomas Strobl dem "Mannheimer Morgen" und der "Heilbronner Stimme "(Freitag-Ausgabe). Um welche Straftaten es sich handelte, ist nicht bekannt.

Stobl betonte: "Es gibt in Afghanistan vergleichsweise sichere Regionen, in denen Millionen Afghanen ihrem Alltag nachgehen. Zudem müssen wir auch im Auge behalten, dass zahlreiche Afghanen auf freiwilliger Basis in ihr Heimatland zurückkehren." Deutschland unterstütze Afghanistan daher mit Entwicklungshilfe, die Bundeswehr sei vor Ort.

Außerdem habe die Europäische Union ein Abkommen zur Rückführung mit der afghanischen Regierung geschlossen. Strobl: "Ich bin deshalb überzeugt, dass wir auch nach Afghanistan abschieben können. Damit haben wir jetzt begonnen." Unter der Regie des Bundes seien aus mehreren Bundesländern ausreisepflichtige Afghanen in ihr Heimatland abgeschoben worden - fünf davon aus Baden-Württemberg.