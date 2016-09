Dreyer will sich mehr um den Verkauf kümmern

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat erstmals öffentlich eingeräumt, dass die Landesregierung an einem zügigen Verkauf interessiert war.

Mainz. Da wollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer niemand widersprechen: "Weder der Betrieb noch der Verkauf eines Flughafens gehören zur Kernkompetenz einer Landesregierung", sagte die SPD-Politikerin gestern im Mainzer Landtag. Es sollte keine Entschuldigung für das grandios gescheiterte Verkaufsverfahren zum defizitären Flughafen Hahn an einen dubiosen chinesischen Interessenten sein, sondern nur die Erklärung für die Einschaltung der Beratungsgesellschaft KPMG dabei. Seitdem sich der ausgewählte Käufer SYT aus Schanghai als Betrüger entpuppt und die Landesregierung aus SPD, FDP und Grünen den Verkauf gestoppt hat, streiten sich Land und KPMG mehr oder weniger offen darüber, wer Schuld an dem Desaster trägt. Auf Betreiben der CDU musste sich Dreyer gestern den Fragen von gleich vier Landtagsausschüssen über ihre Rolle bei dem Verkaufsprozess stellen.

In einem mittlerweile öffentlich gewordenen Brief hatte die KPMG die Mainzer Regierungschefin bezichtigt, dabei wesentlich mehr Einfluss genommen zu haben als bisher bekannt und ungebührlichen Zeitdruck ausgeübt zu haben. Dazu nahmen sie gestern der Innen-, der Rechts-, der Finanz- und der Wirtschaftsausschuss in die Zange. Doch schon rein äußerlich unterschied sich die Veranstaltung kaum von einer regulären Landtagssitzung: Dreyer saß auf ihrem üblichen Platz der Ministerpräsidentin, flankiert von dem für die Verkaufsabwicklung zuständigen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und mehreren Staatssekretären. Sie alle widersprachen der Darstellung der KPMG.

Um die Kommunikation zu verbessern, steht Lewentz künftig der frühere Regierungssprecher und ehemalige leitende "Bild"-Redakteur Bela Anda als Berater zur Verfügung. Eine entsprechende Meldung des Branchendienstes "turi.de" bestätigte Ministeriumssprecher Joachim Winkler auf Anfrage dieser Zeitung. Anda solle "in der entscheidenden Phase des Verkaufs die Kommunikation unterstützen".

Dreyer räumte zu viel Vertrauen in den angeblichen Investor ein. Doch sei sie weder mit der operativen Abwicklung des Verkaufs befasst gewesen, noch habe sie irgendeinen Termin für dessen Abschluss vorgegeben. Nachdem es kurz vor der geplanten Vertragsunterzeichnung einen überraschenden Gesellschafterwechsel bei dem Käufer gegeben habe, sei diese natürlich verschoben worden, bis alle nachgeforderten Unterlagen da waren. Über die schließlich mit knapp zwei Wochen Verspätung erfolgte notarielle Beurkundung seien sich Landesregierung und KPMG dann auch völlig einig gewesen. Allerdings räumte sie erstmals öffentlich ein: "Selbstverständlich hatte die Landesregierung ein Interesse an einem zügigen Verkauf." Schließlich sei die Liquidität des Flughafens begrenzt gewesen. Niemals habe sie aber eine Zeitvorgabe gemacht.

In der dreieinhalbstündigen Ausschusssitzung kam es auch zu einem Wortgefecht zwischen Dreyer und ihrer Rivalin Julia Klöckner, der CDU-Fraktionschefin im Mainzer Landtag. Empört wies Dreyer dabei Vergleiche mit dem Ausbau des Nürburgrings unter ihrem Vorgänger Kurt Beck als unverhältnismäßig zurück, der das Land Rheinland-Pfalz Millionen gekostet hat. Im Gegensatz dazu sei diesmal keinerlei Vermögensschaden entstanden. Klöckner warf Dreyer dagegen vor, ohne den Druck von Presse und Opposition hätte sie "den Vertrag durchgezogen". Die CDU fragte auch, warum die Ministerpräsidentin das Parlament nicht davon unterrichtet habe, dass bei Einbringung des Verkaufsgesetzes der chinesische Investor schon vier Tage mit einer Zahlung für benachbarte Grundstücke in Verzug war. Die deutsche Anwaltskanzlei der SYT habe glaubhaft versichert, das Geld sei auf dem Weg, lautete die Antwort.

Aktivere Rolle

Im Übrigen gab Dreyer zu erkennen, dass sie in dem jetzt neu eröffneten Verkaufsprozess mit 13 Interessenten eine aktivere Rolle einnimmt. So habe sie bereits mit zehn der möglichen Bieter "Willkommensgespräche" geführt. Dem Hahn doch noch eine gute Zukunft zu sichern, habe jetzt absolute Priorität. Eine Garantie für den Erfolg gebe es aber nicht.

Dass der Konflikt noch lange nicht zu Ende ist, wurde nach der Aussage Dreyers klar. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Martin Brandl, sagte, die Vorwürfe hätten sich erhärtet. SPD und Grüne sahen sie dagegen widerlegt. Die Regierungschefin selbst zeigte sich gelassen.