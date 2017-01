Ein großes Herz für Fische

Die Rheingütestation in Worms zählt zu den wichtigsten Messstationen am Oberrhein.

Mannheim/Koblenz. Die Fische sind zurück, und es werden immer mehr. Darüber freut sich Martine Rohn-Brossard besonders. Lachs, Flussbarsch, Meerforelle, Rotauge - "fast alle früher im Rhein vorhandenen Fischarten sind wieder da, mit Ausnahme des Störs", sagt die Schweizerin. Rohn-Brossard ist seit wenigen Wochen neue Präsidentin der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR).

Dass die Fische in dem über 1200 Kilometer langen Strom von der Mündung bis in die Schweiz durchgängig wandern können, ist eines der Hauptziele, an dem die 51-Jährige in ihrer dreijährigen Amtszeit arbeiten will. Bisher ist das nämlich noch nicht der Fall: "Staustufen und Wehre in Nebenflüssen behindern teilweise die freie Fischwanderung und zerstückeln das Ökosystem", sagt Rohn-Brossard. Auch bildeten noch nicht alle früher vorhandenen Fischarten wieder stabile Bestände.

Die Kommission setzt sich deshalb unter anderem für sogenannte Fischpässe ein, die es den Tieren ermöglichen, Bauwerke wie Staustufen oder Wasserkraftwerke zu überwinden. Auch die Wasserqualität hat die Einrichtung, die 1950 von Deutschland, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und den Niederlanden zum Schutz des Rheins gegründet wurde, im Blick.

Hier hat sich Rohn-Brossard zufolge seither viel getan. So würden mehr als 96 Prozent der kommunalen und industriellen Abwässer heute in gut funktionierenden Kläranlagen gereinigt, und zwar in allen Staaten, die Anteile am Rheineinzugsgebiet haben. "Dem Rhein geht es relativ gut", sagt die IKSR-Präsidentin deshalb.

Trotzdem gibt es noch genug zu tun. Denn nach wie vor findet man in den Augen der Kommission im Rhein zu viel von dem, was dort nicht hingehört: Pharmawirkstoffe, Röntgenkontrastmittel und Pestizide zum Beispiel. Überwacht wird die Wasserqualität durch ingesamt 56 Messstationen. Dazu zählt die Rheingütestation in Worms, laut Rohn-Brossard eine der wichtigsten am Oberrhein.

Projekte beim Hochwasserschutz

Ein weiteres Thema, mit dem sich die IKSR befasst, ist der Hochwasserschutz entlang des Rheins. Auch in der Region gab und gibt es dazu laut Rohn-Brossard wichtige Projekte. Zum Beispiel die Kollerinsel zwischen Brühl und Otterstadt. Der dortige Polder - ein Auffangbecken für Hochwasser - hat ein Volumen von rund sechs Millionen Kubikmeter. In Worms wiederum wurde vor einigen Jahren zum Beispiel der Deich "Bürgerweide" zurückverlegt, um dem Fluß bei Hochwasser mehr Raum zu geben. Außerdem verweist Rohn-Brossard auf das geplante Rückhaltebecken für Hochwasser im Bereich Waldsee/Altrip/Neuhofen.

Für die Zeit nach 2020 will die Kommission nun ein neues Programm entwickeln, das den Gewässerschutz weiter vorantreibt. Besonders wichtig ist es ihr, dass die Länder im Einzugsgebiet des Rheins an einem Strang ziehen, sagt die 51-Jährige. "Guter Gewässerschutz am Oberlauf verbessert die Situation am Unterlauf und umgekehrt."

Diese gegenseitige Abhängigkeit war im Übrigen der Ausgangspunkt dafür, dass die Kommission 1950 gegründet wurde. Damals drängten vor allem die Niederlande auf eine Zusammenarbeit. Dort litt man besonders darunter, dass der Rhein zunehmend verschmutzt wurde, vor allem durch Abwässer, die Fabriken in den Fluss leiteten.

Nach ihrer Gründung war die Hauptaufgabe der Kommission zunächst einmal, ein einheitliches Messsystem zu erarbeiten, um die Wasserqualität des gesamten Flusses bewerten zu können. Das Ergebnis war ernüchternd: Ende der 60er Jahre war der Rhein nach Angaben der Kommission so verschmutzt wie nie. Die IKSR erarbeitete Verbesserungsvorschläge.

Einen Schub bekam die Arbeit der Einrichtung durch den Brand in einer Lagerhalle der Sandoz AG bei Basel 1986. Der IKSR zufolge flossen dabei bis zu 30 Tonnen Löschwasser mit Pestiziden in den Rhein. Auf Hunderten Kilometern starben Fische. Gleichzeitig bekam das ganze Thema damit aber auch mehr Aufmerksamkeit, der öffentliche Druck nahm zu. 1987 wurde schließlich auf Ministerebene ein umfassender "Aktionsplan Rhein" verabschiedet, den die IKSR koordinierte und kontrollierte. Mehrere Folgeprogramme wurden seither erarbeitet, unter anderem das bis heute laufende Programm "Rhein 2020".