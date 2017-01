Ein Viertel geht in Rente

Stuttgart. Das baden-württembergische Innenministerium geht davon aus, dass im Vollzugsdienst der Polizei im Südwesten bis 2022 insgesamt rund 6100 Beamte in Pension gehen werden. Dies geht aus einem Antwortschreiben von Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. Das Papier liegt dieser Zeitung vor. Damit verabschiedet sich rund jeder vierte der aktuell 24665 Vollzugsbeamten im Südwesten in den nächsten sechs Jahren in den Ruhestand. Der Vollzugsdienst umfasst alle Beschäftigen bei der Polizei im operativen Bereich - also vor allem beim klassischen Streifendienst oder bei der Kriminalpolizei. Im Gegenzug kalkuliert Strobl damit, dass bis 2022 insgesamt rund 6450 Absolventen in den Vollzugsdienst übernommen werden können.

Nur 350 zusätzliche Beamte

Stellt man die Absolventen und die Pensionierungen gegenüber, würde sich die Zahl der Mitarbeiter bei Kriminalpolizei und Streife um 350 Polizisten erhöhen. Eigentlich plant die grün-schwarze Landesregierung, bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode 2021 insgesamt 1500 zusätzliche Polizeistellen zu schaffen. "Es ist vorgesehen, davon 600 Stellen im Nichtvollzug und 900 Stellen im Polizeivollzugsdienst zu etatisieren", sagte Strobl bereits im Oktober im Stuttgarter Landtag.

Vorerst mehr Pensionäre als Absolventen In den kommenden beiden Jahren scheiden laut der Prognose des Innenministeriums in Baden-Württemberg mehr Vollzugsbeamte aus, als nach der Ausbildung übernommen werden können. 2017 stehen 900 Pensionären 750 Absolventen gegenüber, 2018 kommen auf 1000 Pensionäre 800 Absolventen. Erst im Jahr 2019 kalkuliert das Innenministerium damit, dass sich Ruheständler und Absolventen wieder die Balance halten. Innenminister Thomas Strobl geht davon aus, dass in diesem Jahr auf beiden Seiten mit 1000 Personen zu rechnen ist. Erst ab dem Jahr 2020 übersteigt die Zahl der Absolventen die der Pensiönäre wieder (1300 zu 1100). In dem Papier ist zudem auch eine Aufteilung nach Geschlecht und Altersklasse des Polizeivollzugsdiensts im Südwesten festgehalten. Die größte Gruppe bilden die Männer mit 50 Jahren und älter mit 9376 Vollzugsbeamten. Zum Vergleich. In derselben Altersklasse befinden sich nur 283 Frauen. Allerdings gibt es mit 19 654 Vollzugsbeamten insgesamt deutlich mehr Männer als Frauen (5011). In den Altersklassen bilden die Beamte unter 30 Jahren mit 4190 Personen die kleinste Gruppe. mis [mehr...]

Treffen die Prognosen aus dem Hause Strobl zu, scheiden von 2017 bis 2021 jedoch etwa genau so viele Polizeivollzugsbeamte aus dem Polizeidienst aus wie eingestellt werden können.

In Zahlen: Zwischen 2017 und 2021 wird im baden-württembergischen Innenministerium prognostiziert, dass sich 5150 Vollzugsbeamte in den Ruhestand verabschieden. Die gleiche Zahl an jungen Mitarbeitern soll im selben Zeitraum in den Vollzugsdienst übernommen werden. Bleibt die Frage, wie bis 2021 dann die 900 zusätzlichen Stellen geschaffen werden sollen?

Strobl verweist in dem Papier darauf, dass die 900 zusätzlichen Vollzugsbeamte durch die geplante Einstellung der Polizeianwärter erreicht werden kann. "Aus aktueller Sicht ist die Fortführung der 1400 Jahreseinstellungen zur Aufstockung des Personalkörpers um die genannten 900 Planstellen bis zum Jahr 2021 erforderlich", teilt der CDU-Politiker mit. In dem Papier sieht er vor, in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils 1400 Polizeianwärter einzustellen. 2022 sind dann nur noch 1000 Polizeianwärter vorgesehen. Mit Erreichen dieses Ziels sollen sich danach dann die Einstellungszahlen Schritt für Schritt reduzieren.

Strobl verweist in dem Papier jedoch darauf, dass es bei den Prognosen auch Unsicherheiten gebe. "Naturgemäß werden sowohl das individuelle Beschäftigungsverhalten (beispielsweise freiwillige Verlängerungen) als auch andere Faktoren (beispielsweise vorzeitiges Ausscheiden) diese Zahlen verändern."

Um die demografischen Probleme in den Griff zu bekommen, fordert die FDP im Landtag Grün-Schwarz zum gegensteuern auf. "Der Polizeiberuf muss wieder attraktiver werden. Deswegen muss Grün-Schwarz endlich die Absenkung der Eingangsbesoldung für junge Beamte wieder rückgängig machen", sagt der rechtspolitische Sprecher Nico Weinmann.