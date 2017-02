Elektroautos mit Stotterstart

Stuttgart. Das Interesse an Elektroautos ist in Deutschland zuletzt gesunken. Deshalb hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vorgeschlagen, den schleppenden Absatz der Fahrzeuge mit einer Quote für die Autokonzerne anzukurbeln. "Die Quote wird die Hersteller auch dazu bewegen, endlich Modelle anzubieten, die für Normalverdiener erschwinglich sind", glaubt die Sozialdemokratin.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zeigt sich aufgeschlossen für die Idee aus Berlin. "Ein interessanter Vorschlag, der aber genauer auf seine Ausgestaltung und Wirksamkeit geprüft werden müsste", betont der Grünen-Politiker auf Anfrage. Eine konkrete Quote hat Hendricks bisher nicht genannt. 2016 lag der Anteil der E-Autos bei 0,35 Prozent aller Neuzulassungen.

Politischer Druck sollte den Herstellern nach Ansicht von Hendricks auf die Sprünge helfen: "Es ist gut möglich, dass wir eine Quote für Elektroautos brauchen, um den Übergang ohne Brüche zu organisieren." So könnten hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland gehalten werden. Ein pauschales Verbot von Verbrennungsmotoren lehnt sie ab.

Letztes Jahr kamen in Deutschland 11 400 Elektroautos neu auf die Straßen, knapp 1000 weniger als im Vorjahr. Dabei zahlt die Bundesregierung seit Mitte 2016 beim Kauf eines E-Autos 4000 Euro Prämie. Bis Ende Januar 2017 wurden aber nur 6117 Förderanträge genehmigt.

Spitzenreiter in Sachen E-Mobilität ist im Ländervergleich Bayern. Knapp 2700 Elektroautos wurden dort 2016 neu zugelassen. Auf Rang 2 steht Baden-Württemberg mit 2125. Mit klarem Abstand folgen Nordrhein-Westfalen mit 1814, Hessen mit 1511 und Rheinland-Pfalz mit nur 424 Neuzulassungen.

Bayern fährt voraus

Baden-Württemberg hat daneben verschiedene eigene Fördertöpfe, um die Umstellung auf elektrische Antriebe voranzubringen. Seit 2012 gibt es zum Beispiel Zuschüsse für Elektro- und Hybridbusse. 48 Fahrzeuge wurden seit 2012 mit 4,2 Millionen Euro gefördert. Zunächst konnten die Betreiber bis zu 150 000 Euro erhalten, inzwischen ist der Höchstbetrag auf 100 000 Euro je Bus gedeckelt worden.

Die Förderung von Taxis und Fahrschulen begründet Hermann mit der Imagewerbung. Sein Haus hat seit 2014 Prämien für 61 E-Taxis und 21 Fahrschulautos gezahlt. Das summiert sich auf über eine Million Euro. Der Zuschuss ist inzwischen auf 10 000 Euro abgesenkt worden. Um eine Subventionierung von Luxusautos der Marke Tesla zu verhindern, gilt seit einigen Monaten zudem eine Kaufpreisobergrenze. Als Flop hat sich dagegen das Angebot an Autoverleiher erwiesen, die nur vier Anträge gestellt haben. Geld gibt es sogar für Lastenfahrräder.

Als Schwerpunkt sieht Hermann die Ladeinfrastruktur, die bisher 4,1 Millionen Euro gekostet hat. 2000 Stationen seien landesweit nötig, um die Entfernung zwischen zwei Stationen auf zehn Kilometer zu begrenzen. Dieses Grundnetz soll in den nächsten Jahren gefördert werden. Derzeit verhandeln Hermann und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut über die nächste Stufe der "Landesinitiative Elektromobilität". 40 Millionen Euro hat Grün-Schwarz eingeplant.