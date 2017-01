Emily schnüffelt nach Holzbockkäfer

Immer der Nase nach: Die siebenjährige Labradorhündin Emily sucht mit ihrer Trainerin Nina Pfarr nach Larven des zugewanderten Laubholzbockkäfers. Sie fressen zentimeterbreite Gänge in Bäume, die dadurch nach und nach absterben. © Reinhardt

Hildrizhausen. Die Eiseskälte macht Labradorhündin Emily nichts aus. Neugierig schnüffelt sie zwischen den Ästen einer Platane, die ihr ein Bagger auf eine Plane gelegt hat. Die siebenjährige Hündin ist auf der Suche nach dem Asiatischen Laubholzbockkäfer und seinen Larven. Am Ortsrand von Hildrizhausen im Kreis Böblingen wurde der gefährliche Schädling im vergangenen Herbst entdeckt. Jetzt werden die 18 befallenen Bäume gefällt. Um eine weitere Ausbreitung des Käfers zu verhindern, haben die Behörden im Umkreis von 100 Metern einen Kahlschlag angeordnet.

Ein Jahr lang wird geübt

Sechs Käferspürhunde sind an diesem kalten Vormittag in Hildrizhausen abwechselnd im Einsatz. Jeder umgesägte Baum wird von zwei Hunden nach Spuren des Laubholzbockkäfers untersucht. "Die Hunde sind sehr zuverlässig", erläutert Hundetrainerin Nina Pfarr. Aber nach einer halben Stunde brauchen sie eine Pause. An diesem Morgen meldet keiner einen Fund. Die Trefferquote liege bei etwa 90 Prozent. Vom Boden aus können die Tiere den Schädling in über 20 Meter Höhe im Baumwipfel erschnüffeln. Bei den Behörden haben sich die Spürhunde im Kampf gegen den Schädling mit dem lateinischen Namen Anoplophora durchgesetzt.

Verbreitung über Paletten Seinen Ursprung hat der Asiatische Laubholzbockkäfer in China. Als wichtigster Weg der Verbreitung gelten Holzpaletten, auf denen Steine nach Europa und Nordamerika transportiert werden. Erstmals entdeckt wurde der Schädling 2011 in Österreich. Befall gibt es auch in Frankreich, Italien und der Schweiz. In Baden-Württemberg sind bisher Funde in Weil am Rhein und Hildrizhausen im Kreis Böblingen gemeldet. Schon seit 2005 breitet sich im nordrhein-westfälischen Bornheim eine Population aus. Im oberbayerischen Feldkirchen musste ein Wäldchen mit 600 Bäumen komplett gerodet werden.

Pfarr hat früher Polizeihunde ausgebildet. Dann kam 2013 die Anfrage des Regierungspräsidiums Freiburg, ob sie ihre beiden Labradorhunde und den Schäferhund nicht auf den Laubholzbockkäfer abrichten wolle. Zwei Jahre zuvor war der Schädling nicht weit von ihrem Wohnort Rheinfelden in Weil am Rhein gefunden worden.

Mit Emily und deren mittlerweile zwölfjährigen Mutter Finja hat Pfarr im österreichischen Ossiach die "Basisausbildung zum Anoplophora-Spürhunde-Team" absolviert, das europaweit einzige anerkannte Trainingsprogramm. In zwei Wochen lernte sie selbst alles über den bis zu vier Zentimeter großen Käfer, dessen Ausbreitung und seine Schadbilder. Danach hieß es "mit dem Duftstoff üben, üben und nochmals üben", erzählt die Hundeausbilderin. Etwa ein Jahr dauert es, um die Tiere auf den Geruch zu prägen. "Das ist bei dem Käfer nicht anders als bei Drogenhunden", zieht sie einen Vergleich.

Inzwischen beschäftigt das Regierungspräsidium in Freiburg Pfarr per Werkvertrag. Mit ihren Hunden ist sie das ganze Jahr im Einsatz, teilweise in der Schweiz und in anderen Bundesländern. Wie ihre Kollegin Sara Kirdar aus Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis geht sie auch präventiv in Häfen und zu anderen Plätzen, wo Granit aus asiatischen Ländern ankommt. Denn in den Transportpaletten reist der Laubholzbockkäfer gerne mit.

Die Experten zählen ihn zu den zehn gefährlichsten Schädlingen weltweit. Die Larven fressen zentimeterbreite Gänge, bevorzugt durch Ahornbäume. "Zur Not nimmt er aber auch alle andere Laubbäume", weiß Kirdar. Die Bäume werden instabil und sterben nach drei bis vier Jahren ab. Bisher hilft kein Insektizid gegen den zugewanderten Holzschädling.

In Hildrizhausen ist auch Hermann Meier mit seiner Deutsch-Drahthaarhündin "Rika von der Teufelskanzel" dabei. Sie ist die Pionierin der Käferhunde in Baden-Württemberg. 2011 wurde die inzwischen elfjährige Hündin in einem Pilotprojekt ebenfalls in Österreich ausgebildet. Damals gab es in Deutschland nur ein weiteres Team, das in Nordrhein-Westfalen beheimatet war. "Zu dieser Zeit herrschte bei den Pflanzenschutzdiensten noch eine gewisse Skepsis über die Arbeit der Käferspürhunde", berichtet Meier. Die sei mittlerweile "größtenteils verebbt". Inzwischen sind 25 Teams in Deutschland unterwegs.

Rika noch in Teilzeit

Rikas größter Erfolg war das Befallsgebiet in Weil am Rhein, das sie 2012 entdeckte. "Rika lief auf einen Ahornbaum direkt gegenüber der Rheinhafengesellschaft zu - und es war eine Larve drin", erzählt Pfarr. Sämtliche Bäume in diesem Areal wurden gefällt und verbrannt. Noch immer kontrollieren Pflanzenschutzinspektoren regelmäßig die Quarantänezone mit zwei Kilometer Durchmesser.

Vorreiterin Rika übrigens arbeitet altershalber nur noch Teilzeit. Frühzeitig hat Familie Meier ihre Nichte "Quitura von der Ostalb" auf den Kampf gegen den Käfer vorbereitet. Sie sei noch ungestüm und lasse sich auch mal gerne ablenken, findet Meier. Aber in Hildrizhausen zeigt sie, dass sie die Käferjagd mit ihren zwei Jahren bereits beherrscht.