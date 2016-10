Erste Schritte einer Geh-Kultur

In Innenstädten, wie hier in Mannheim, müssen sich Autos, Bahn und Menschen den knappen Straßenraum teilen. Fußgänger sollen mehr Rechte bekommen.

Stuttgart. Weitreichende Forderungen erheben die von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eingeschalteten Experten zur Förderung der Fußgänger. In ihrem Bericht über den Fußverkehrs-Check in 15 baden-württembergischen Städten und Gemeinden fordern sie eine Ausweitung der Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen. Vor Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Krankenhäusern solle die Geschwindigkeit in der Regel auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden. Bisher erlaubt die Straßenverkehrsordnung das auf Hauptachsen nur in Ausnahmen.

Handlungsbedarf sehen die Experten auch beim Bau von Zebrastreifen. Dafür müssten die bundesweiten Regeln für Fußgängerüberwege gelockert werden, heißt es in dem bisher nicht veröffentlichten Bericht. "Die Zufußgehenden sind an den Kreuzungen benachteiligt", schreiben sie in der 33-seitigen Studie. In größeren Städten würden die Bürger oft über zu lange Wartezeiten an Fußgängerampeln klagen, in kleineren über fehlende Zebrastreifen.

Hermann hat es sich zum politischen Ziel gesetzt, den Anteil der zu Fuß zurückgelegten Strecken zu steigern. Ziel der neuen Geh-Kultur: Bis 2030 sollen 30 Prozent aller Wege gelaufen werden. Um Stadtplaner und Öffentlichkeit für die Probleme zu sensibilisieren, hat der Grünen-Minister den Fußverkehrs-Check aufgelegt. 62 Städte und Gemeinden haben sich für die erste Runde im letzten Jahr beworben. 15, darunter Mannheim und Schwetzingen, kamen zum Zug und konnten unter Anleitung der Experten des Dortmunder Instituts Planersocietät unter Beteiligung von Bürgern nach konkreten Verbesserungsmöglichkeiten suchen.

Spaziergang mit Minister Bekannt ist Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Bild) als passionierter Radfahrer. Was den 64-Jährigen aber nicht davon abhält, sich für die Fußgänger einzusetzen. Laufen sei gut für die Gesundheit und die Umwelt , betonten seine Experten in ihrer Studie. Ganz nebenbei stößt die Initiative auf großes Interesse in der Öffentlichkeit.

Nicht zum ersten Mal nimmt Hermann heute persönlich an einem Fußgänger-Check teil. In Ludwigsburg ist eine 2,2 Kilometer lange Route mit sieben Stationen vorgesehen. Es geht um die Konflikte zwischen Fußgänger und Radfahrer in Unterführungen, um Gefahren an Überwegen und die notwendige Gehwegbreite. (pre)

Bilanz positiv

Als "überaus positiv" bewerten die Experten den Verlauf der 15 Vor-Ort-Aktionen. Im Schnitt hätten sich 20 Teilnehmer an den Begehungen beteiligt und den Stadtplanern Verbesserungen vorgeschlagen. "Akuten Handlungsbedarf" gebe es bei den Konflikten zwischen Autofahrern und Fußgängern wegen zugeparkter Gehwege. Wegsehen löse die Probleme nicht, heißt es in dem Abschlussbericht: "Die Kommunen müssen entscheiden, ob Autos oder Fußgänger Vorrang haben sollen." Als häufiges Ärgernis hätten sich gerade in den Innenstädten auch Werbetafeln und ungünstig aufgestellte Abfalleimer erwiesen.

Bei den Begehungen haben die Initiatoren oft spezielle Brillen mit einem eingeschränkten Sichtfeld ausgegeben, die Augenkrankheiten simulieren. Auch Rollstuhlfahrer konnten ganz praktisch auf ihre Probleme hinweisen.

Bereits vor der Auswertung der ersten Runde hatte Hermann sich dafür entschieden, die Kampagne fortzusetzen. Neun Städte wurden für 2016 ausgewählt. Derzeit laufen Fußgänger-Checks in Heilbronn und in Ludwigsburg. Dort ist der Minister heute selbst dabei.

Eigentlich ist Fußverkehr Aufgabe der Kommunen. Die Experten schlagen der grün-schwarzen Landesregierung trotzdem vor, innovative Ansätze als Pilotprojekte zu fördern. Schon seit März lockt das Verkehrsministerium mit Zuschüssen für den Bau von gut zugänglichen Sitzgelegenheiten und barreierefreien öffentlichen Toiletten.

Viele der Städte, die sich an der Aktion beteiligen, denken über neue Verwaltungsstrukturen nach. Eine Möglichkeit sei die Einrichtung eines Arbeitskreises Fußverkehr, andere Kommunen wollen Beschwerden systematisch auswerten und daraus Verbesserungen ableiten. Einige hätten bereits Geld für konkrete Investitionen freigegeben.

Baden-Württemberg ist das erste deutsche Flächenland, das sich die Förderung des Fußverkehrs auf die Fahne geschrieben hat. Projektleiter Michael Frehn weist darauf hin, dass inzwischen auch Schwarz-Grün in Hessen in diese Richtung geht.