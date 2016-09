„Es geht jetzt darum, nichts zu beschönigen“

Alle Bilder anzeigen 22. September 2015 - fast ein Jahr ist das her: Polizisten und gerade in Mannheim angekommene Flüchtlinge. Angela Merkels Flüchtlingspolitik drückt die Wahlergebnisse der CDU nach unten. © dpa Justizminister Guido Wolf (rechts/CDU) beim Interview mit unserem Korrespondenten Michael Schwarz. © Robin Schray

Stuttgart. Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) will mehr Häuser des Jugendstrafrechts im Land und lehnt religiöse Symbole in Gerichtssälen ab.

Herr Wolf, die AfD hat bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern die CDU überholt. Wurde Ihre Partei für die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung abgestraft?

Guido Wolf: Natürlich ist das Wahlergebnis für die CDU bitter. Es ist offenkundig, dass es nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch in Mecklenburg-Vorpommern nicht gelungen ist, mit landespolitischen Themen durchzudringen. Die Wahlkämpfe wurden von der Flüchtlingsfrage dominiert.

Guido Wolf Der CDU-Politiker Guido Wolf, geboren 1961 in Weingarten, hat schon eine Reihe von Ämtern ausgeübt: Erster Bürgermeister in Nürtingen, Landrat des Kreises Tuttlingen, Landtagsabgeordneter, Landtagspräsident. Nachdem er sich im Mitgliederentscheid gegen Parteichef Thomas Strobl durchgesetzt hatte, führte Wolf die Südwest-CDU als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2016. Da die CDU nur zweitstärkste Kraft wurde, blieb ihm der Ministerpräsidentenposten verwehrt. Seit Mai ist Wolf Minister für Justiz und Europa in der grün-schwarzen Regierung von Baden-Württemberg. Wolf ist verheiratet und katholisch. mis

Sie gehörten schon im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg zu den Kritikern der Kanzlerin. Ist es jetzt so gekommen, wie Sie befürchtet haben?

Wolf: Ich will fair bleiben und genau differenzieren. Die Bundesregierung hat viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, die zum Teil noch gar nicht wirken können. Aber man darf das Empfinden in der Bevölkerung nicht ausblenden. Es gibt zunehmend Menschen, die sich Gedanken darüber machen, ob diese Form der Zuwanderung unser Land verändern wird. Sie haben Sorgen, beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklung der Kriminalität. Die Bevölkerung erwartet zum Beispiel auch, dass diejenigen, die sich nicht an unsere Spielregeln halten, konsequent in ihre Heimat zurückgeführt werden.

Führende CSU-Politiker geben Kanzlerin Angela Merkel die Schuld. Wie sehen Sie das?

Wolf: Schuldzuweisungen helfen uns jetzt nicht weiter. Es geht jetzt darum, nichts zu beschönigen. Wir müssen die Entwicklungen beim Namen nennen: leider auch ansteigende Kriminalität, sexuelle Belästigungen, ein höherer Anteil von Ausländern in den Gefängnissen oder auch die Wohnungsnot vor Ort. Das sind Entwicklungen, die die Menschen umtreiben. Es geht nicht mehr nur darum ob, sondern wie wir die Flüchtlingskrise bewältigen.

Zur besseren Integration von Flüchtlingen wollen Sie Rechtskunde-Kurse einführen.

Wolf: Wir arbeiten momentan an den Inhalten solcher Rechtskunde-Kurse. Es geht um Themen wie die verfassungsrechtlichen Grundlagen, das Gewaltmonopol des Staates oder auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Die Kurse sollen im kommenden Jahr beginnen.

Sie fordern 117 Stellen im Vollzugsdienst, 40 Justizwachtmeisterstellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie 213 neue Richter- und Staatsanwaltsposten. Grün-Schwarz hat sich auf Stelleneinsparungen geeinigt. Sehen Sie im Justizbereich überhaupt Einsparpotenzial?

Wolf: In der Justiz gibt es einen enormen Investitionsstau. Wir können anhand eines professionellen Berechnungssystems klar belegen, wie viel zusätzlicher Personalaufwand bei Gerichten und Staatsanwaltschaften entstanden ist. Deswegen muss ich diese Forderungen erheben. Darüber hinaus haben wir unter anderem eine angespannte Situation im Justizvollzug durch psychische Erkrankungen oder auch einen immer höher werdenden Anteil ausländischer Gefangener. Wir beteiligen uns natürlich an der Konsolidierung des Haushalts und ich sehe mich auch in der gesamtpolitischen Budgetverantwortung.

Was planen Sie im Jugendstraf- recht?

Wolf: Es ist mir ein Anliegen, gemeinsam mit den jeweiligen Partnern vor Ort, weitere Häuser des Jugendrechts in Baden-Württemberg zu schaffen. Bisher gibt es drei Einrichtungen in Stuttgart, Mannheim und Pforzheim. Das vierte Haus des Jugendrechts soll im Frühjahr 2017 in Heilbronn eröffnen. Darüber freue ich mich sehr. Es gibt weitere Standorte, an denen ein solches Haus entstehen soll. Dazu gehört zum Beispiel Ulm. Die Häuser des Jugendrechts, bei denen Baden-Württemberg bundesweit Vorreiter war, sind sinnvolle Einrichtungen. Der wichtigste Zweck des Jugendstrafrechts ist es, erneute Straftaten eines Jugendlichen zu verhindern. Daher sind schnelle Verfahren, aber auch die Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe unter einem Dach bei gleichzeitiger Anbindung des Amtsgerichts besonders wichtig.

Sie wollen ein Kopftuchverbot in Gerichtssälen. Wie weit sind Sie hier?

Wolf: Wir planen ein Gesetz zur Neutralität bei Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes. Religiöse Symbole wie etwa das Kopftuch sind im Gerichtssaal generell fehl am Platz. Es muss bereits der Anschein einer mangelnden Objektivität vermieden werden.