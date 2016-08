Firmen suchen händeringend nach Auszubildenden

Stuttgart. Auch nach Beginn des Ausbildungsjahrs suchen viele Firmen im Land immer noch nach Auszubildenden. Die Bemühungen der Unternehmen, Auszubildende zu finden, seien noch nie so hoch gewesen wie heute, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Stuttgart, Andreas Richter, am Donnerstag in Stuttgart. "Vor allem kleine Betriebe haben nach wie vor große Schwierigkeiten, Ausbildungsplätze zu besetzen." Die IHK Stuttgart ist im Verbund der zwölf Kammern im Land federführend für das Thema Ausbildung zuständig.

Dabei hat sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt im Südwesten für die Unternehmen etwas entspannt. Nachdem die Zahl der über die Industrie- und Handelskammern abgeschlossenen Ausbildungsverträge zwischen den Jahren 2012 und 2014 zurückgegangen war, registrierten sie zum Start des neuen Ausbildungsjahr fast 40 600 neue Verträge - ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Wert von 2012 mit mehr als 42 000 ist allerdings noch nicht wieder erreicht. Auch die Handwerkskammern vermerkten bis August mit 13 000

Ausbildungsverträgen ein Plus von 5,1 Prozent. IHKs und Handwerkskammern gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres noch zahlreiche weitere Verträge abgeschlossen werden.

Der Chef der Arbeitsagentur im Land, Christian Rauch, ging zuletzt davon aus, dass die Zahl der unbesetzten Stellen in diesem Herbst auf 7000 steigen wird. Nach Zahlen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit standen im August noch 12 500 unversorgten Bewerbern etwa 21 400 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Die Lage dürfte sich in den kommenden Jahren noch verschärfen,weil die Zahl der Schulabgänger um etwa 20 000 sinken werde, so Richter.

Das Ziel des früheren Wirtschaftsministers Nils Schmid (SPD) im Herbst 2016 mehr als 1000 Flüchtlinge in Ausbildungen zu bringen ist trotz der Not der Unternehmen allerdings verfehlt. Nach Zahlen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit beginnen erst rund 270 junge Flüchtlinge eine Ausbildung, wie ein Sprecher "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Freitag) sagte. Dabei sind nach Einschätzung der Regionaldirektion gut 800 Flüchtlinge geeignet und auch willig, eine Ausbildung zu beginnen.

Das Problem seien allerdings die fehlenden Deutschkenntnisse, sagte Richter. "Das ist das A und O." Häufig fehle auch das Wissen um das Ausbildungssystem. Elf "Kümmererstellen" bei den IHKs, die im Rahmen eines Programms des Wirtschaftsministeriums geschaffen wurden, hätten inzwischen 300 Flüchtlinge in Praktika und Ausbildung vermittelt. In der Regel laufe das über den direkten Kontakt, so Richter. Er gehe davon aus, die Zahl der Flüchtlinge in Ausbildung erst 2018 steigen werde.

Insgesamt erhöhe die Not der Firmen allerdings die Chancen für schwächere Bewerber, so Richter. Fast ein Drittel der bei den IHK organisierten Firmen hätten inzwischen Studienabbrecher im Blick. Außerdem wird verstärkt an Schulen für Lehrberufe geworben. Der Anteil der Auszubildenden mit Abitur in den IHK-Berufen stieg auf knapp 36 Prozent. Allerdings mache die fehlende Ausbildungsreife vieler Bewerber gerade kleineren Firmen zu schaffen. Sie müssten häufig mehr Abstriche bei der Qualifikation ihrer Lehrlinge machen. (dpa)