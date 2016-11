Für Minister nur verschlüsselt

Mannheim. Die Nutzung eines privaten E-Mail-Kontos könnte Hillary Clinton die US-Präsidentschaft kosten. Clinton hat zwischen 2009 und 2013 tausende teils streng geheime Nachrichten über ihre private E-Mail-Adresse verschickt. In Deutschland gibt es in Bundes- und Länderministerien unterschiedliche Regelungen zum dienstlichen Gebrauch privater Mail-Konten beziehungsweise zum privaten Gebrauch von dienstlichen Mail-Konten. Nachfolgend ein Überblick.

Baden-Württemberg

Alle Kabinettsmitglieder kommunizieren mit ihren Dienstadressen über abgesicherte Systeme, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Stuttgart. Dienstliche Mobilgeräte werden durch BITBW, einen IT-Dienstleister des Landes, gesichert und überwacht. Beim Abrufen oder Versenden von Mails werde eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Mit steigender Geheimhaltungsstufe seien zusätzliche Schutzmaßnahmen vorgesehen - bis hin zum Ausschluss der elektronischen Übermittlung.

Hillary Clintons E-Mail-Affäre Die E-Mail-Affäre hat den Wahlkampf von US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton durcheinandergebracht. Was bislang geschah: 2. März 2015: Die "New York Times" berichtet, als Außenministerin (2009 - 2013) habe Clinton ihr privates E-Mail-Konto auch für dienstliche Korrespondenzen genutzt. 10. März: Clinton behauptet, keine Regeln gebrochen zu haben. 27. März: Es wird bekannt, dass Clinton Zehntausende Mails von ihrem privaten Rechner gelöscht hat. 22. Mai: Die US-Regierung beginnt, Clinton-Mails zu veröffentlichen. 5. August: Die Bundespolizei FBI prüft die Sicherheit von Clintons privatem Computer. 11. August: Clinton entscheidet sich, ihren Computer dem Justizministerium zu übergeben. 10. April 2016: US-Präsident Barack Obama stellt sich hinter Clinton: Sie habe nicht die Sicherheit des Landes aufs Spiel gesetzt. 25. Mai: Ein Bericht des US-Außenministeriums kommt zu dem Schluss, dass Clinton gegen interne Vorschriften verstoßen hat. 2. Juni: Der spätere republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump fordert, dass Clinton ins Gefängnis kommt. 5. Juli: Das FBI empfiehlt, keine Anklage gegen Clinton zu erheben. 6. Juli: Das US-Justizministerium folgt der FBI-Empfehlung. 28. Oktober: Das FBI teilt mit, dass weitere E-Mails gefunden worden sind, die nun untersucht werden sollen. dpa [mehr...]

Rheinland-Pfalz

In der Landesregierung ist "die automatisierte regelbasierte Weiterleitung von Mail-Nachrichten (wie im Falle Clinton) an Empfänger im Internet grundsätzlich nicht möglich", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Der Landesbetrieb Daten und Information betreibe für die Landesregierung, deren Behörden und die Polizei zentrale Mail-Dienste im "rlp-Netz", ein verschlüsseltes Behördennetzwerk des Landes. Auf dieses Netz könne von den Büro-Arbeitsplätzen zugegriffen werden. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, diese Dienste mit besonders gesicherten mobilen Endgeräten über verschlüsselte und überwachte Datenverbindungen zu nutzen. Dadurch könne sichergestellt werden, dass die Mail-Kommunikation "weitestgehend vertraulich" erfolge.

Hessen

In hessischen Ministerien dürften private Mail-Adressen grundsätzlich nicht für dienstliche Zwecke genutzt werden. Die private Nutzung dienstlicher Mail-Zugänge ist nur in geringem Umfang gestattet, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sagte Staatssekretär Michael Bußer auf Anfrage dieser Zeitung. Informationen einer höheren Geheimhaltungsstufe dürften nicht per Mail weitergegeben werden. Nach den Richtlinien der Hessischen Landesverwaltung dürften vertraulich zu behandelnde Daten an Empfänger außerhalb des sogenannten Hessennetzes auf elektronischem Weg nur verschlüsselt übertragen werden. Die Mitglieder der Landesregierung kommunizierten über die zentralen Mail-Plattformen des Landes Hessen, für besonders gesicherte Telefonate stehen Krypto-Telefone zur Verfügung.

Bundesbehörden

In den Bundesministerien und der Bundesverwaltung legt jede Behörde selbst fest, ob und inwieweit sie die dienstliche Nutzung privater Mail-Konten oder die private Nutzung dienstlicher Mail-Konten gestatten will. Das sagte ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dieser Zeitung. Entscheide sich die Behörde für die Zulässigkeit einer solchen Nutzung, müssten diese rechtskonform ausgestaltet sein. Das bedeute, dass etwa die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten werden müssen. Der Informationsaustausch der Behörden laufe im Wesentlichen über den Informationsverbund Berlin-Bonn und über den Informationsverbund der Bundesverwaltung. Die Sicherungsstufe steigt mit dem Geheimhaltungsstatus. Höhere Geheimhaltungsstufen als "Verschlusssache - nur für den Dienstgebrauch" erforderten zusätzliche Kryptotechnik (Verschlüsselungstechnik) mit entsprechender BSI-Zulassung.