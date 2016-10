Gefährliche Fassade in Freiburg

Stuttgart. Millionenschwere Schulcontainer in Stuttgart, und teure Kochrezepte aus dem Ministerium - das gestern veröffentlichte Schwarzbuch 2016 des Steuerzahlerbundes deckt wieder Fälle öffentlicher Verschwendungen auf.

Baden-Württemberg

Uni-Fassade: Die 53 Millionen Euro teure Unibibliothek in Freiburg ist ein echter Blickfang. Die Fassade mit viel Glas und Edelstahl glänzt in der Sonne. Allerdings tut sie das so sehr, dass die Reflexionen Autofahrer gefährlich blenden können. Zwar nur in wenigen Wochen und jeweils nur wenige Minuten morgens, wie die Landesbehörde Vermögen und Bau mitteilte. Dennoch sei ein kleiner Teil der Fassade vorsorglich mit einem Blendschutzbanner nachgerüstet worden. Kosten: 90 000 Euro plus Jahr für Jahr 3000 Euro fürs Anbringen und Abnehmen.

Unsinnige Fischtreppe: Eine Kostensteigerung von 700 Prozent hat der Steuerzahlerbund beim Bau einer - überdies unsinnigen - Fischtreppe in Lauterbach bei Rottweil ausgemacht. Geschätzt worden sei das Bauwerk für die Fische in der Schiltach auf 15 000 Euro, summa summarum seien am Ende 103 000 Euro fällig gewesen. Und: Für Fische sei die Treppe gar nicht zu erreichen, denn auf dem Weg flussaufwärts ist vorher schon ein Wasserfall im Weg.

Rheinland-Pfalz

Flughafen Hahn: "Eine Leichtfertigkeit, die nur fassungslos macht", wird beim Management des Flughafens Hahn konstatiert. Seit 1993 seien dafür mehr als 300 Millionen Euro ausgegeben worden. "Ohne die wiederholte Hilfe der Steuerzahler hätte der Flughafen wohl längst Insolvenz anmelden müssen." Nach dem gescheiterten Verkauf werde die Zeit für eine erfolgreiche Privatisierung knapp. Daher könnte dem Hahn noch in diesem Jahr das Geld ausgehen, so dass die Flughafengesellschaft FFHG doch noch ein Fall für den Insolvenzverwalter werden könnte.

Hessen

Hessentag: Dass der Hessentag als Landesfest jedes Jahr in wechselnden Städten ausgerichtet wird und jeweils gleich zehn Tage dauert, ist dem Steuerzahlerbund zu viel. Auf jeweils 20 Millionen Euro schätzt er die Kosten. Das fest sei einfach "überdimensioniert", sagt Papendick. In keinem anderen Bundesland dauerten derartige Feste länger als drei Tage.

AKW Biblis: Als "drohende Verschwendung" wird die Stilllegungsverfügung für das Atomkraftwerk Biblis eingestuft. Noch steht das Urteil zur Klage von Betreiber RWE aus, der 235 Millionen Euro Schadenersatz verlangt.

Fanverbot: In den Sand gesetzt seien auch die 165 000 Euro Anwalts- und Gerichtskosten für das "erkennbar rechtswidrige" und nach Klagen wieder aufgehobene Verbot, das die Stadt Darmstadt Ende April aus Sicherheitsgründen gegen Fans von Eintracht Frankfurt beim Lokalderby der Fußball-Bundesliga verhängte. (mit dpa)