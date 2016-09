Gewerkschaft will schnelle Bewertung

Terrorismus

Paris. Es war "ein Wettlauf mit der Zeit", um einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag "in letzter Minute" zu verhindern: Das enthüllten Ermittler nach der spektakulären Festnahme dreier Frauen im Alter von 19, 24 und 39 Jahren am Donnerstagabend in Boussy-Saint-Antoine, einem Vorort… [mehr]