Grün-Schwarz will 441 Lehrerstellen streichen

441 Lehrerstellen sollen im Schuljahr 2017/2018 wegfallen. © dpa

Stuttgart. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) muss im kommenden Schuljahr 441 Lehrerstellen streichen. Laut den Eckpunkten der Landesregierung müsse sie einen Einsparbetrag von 31,7 Millionen Euro erbringen, erläuterte sie gestern in Stuttgart und bestätigte einen Bericht der Ulmer "Südwest Presse". "Damit ist die Grenze dessen erreicht, was eingespart werden kann." Alles andere berühre den Pflichtunterricht.

Schon jetzt sei es schwierig, Krankheitsvertretungen zu stellen und den Ergänzungsunterricht zu stellen. Von den Plänen unberührt ist die Auflage an das Ministerium, bis 2020 noch weitere 1333 Stellen zu streichen. Eisenmann betonte: "Es ist wichtig, dass sich das Kultusministerium einer Schuldenbremse im Jahr 2020 nicht verweigert."

Die Lehrergewerkschaft GEW sprach von einem "Armutszeugnis" der schwarz-grünen Koalition und kündigte Proteste an. "Das werden angesichts der zahllosen Baustellen in den Schulen, der steigenden Schülerzahlen und der guten Steuereinnahmen Schüler, Eltern und Lehrkräfte nicht akzeptieren", sagte Landeschefin Doro Moritz. Die Familien müssten sich auf Unterrichtsausfälle einstellen. "Wer Unterrichtsqualität verbessern will, muss zuerst dafür sorgen, dass der Unterricht stattfindet", resümierte sie.

"Entsetzen" lösten die Pläne bei der Landtags-SPD aus. Diese konterkarierten die nach dem schlechten Abschneiden des Landes in der jüngsten Bildungsstudie ,VERA' angekündigte Qualitätsoffensive, sagte der Mannheimer SPD-Bildungspolitiker Stefan Fulst-Blei. Er befürchte Abstriche bei Ausbau von der Eingliederung behinderter Kinder in die allgemeinen Schulen (Inklusion) und von Gemeinschaftsschulen im Land.

Andererseits meldet Kultusministerin Eisenmann nach ihren eigenen Angaben in den Haushaltsgesprächen einem Mehrbedarf von 60 Millionen Euro an. Dabei gehe es vor allem um von der grün-roten Vorgängerregierung gefasste Beschlüsse, die aber noch nicht durchfinanziert seien. lsw