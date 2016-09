Grüne zeigen sich skeptisch

Stuttgart. Die Landtagsfraktion der Grünen hat weiter Bedenken wegen eines möglichen Bundeswehreinsatzes im Inneren bei Terrorlagen. Gestern verabschiedeten die Grünen-Parlamentarier auf ihrer Klausurtagung in Titisee-Neustadt ein Papier zur Sicherheitspolitik im Land. Darin äußern sie "grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken", komme es zu einem Einsatz des Militärs im Inneren. Die Stellungnahme liegt dieser Zeitung vor.

Streit doch nicht beigelegt

Dabei schien der Streit zwischen den Regierungspartnern Grüne und CDU über den möglichen Einsatz der Bundeswehr im Inneren in Terrorlagen beigelegt. Bereits am vergangenen Freitag traf sich Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU), Befürworter eines Militäreinsatzes im Inneren, mit Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz. Nachdem ihm Strobl versicherte, dass es zunächst nur gemeinsame Stabsübungen zwischen Polizei und Bundeswehr geben solle, signalisierte Schwarz seine Zustimmung. Vor zwei Tagen erzielte dann auch der grün-schwarze Koalitionsausschuss, in dem neben Strobl auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sitzt, eine Einigung. Dies bestätigte der Regierungschef auch gestern auf einer Pressekonferenz.

Die Bundeswehr und das Grundgesetz Im Grundgesetz (GG) sind dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren enge Grenzen gesetzt. Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses im Grundgesetz ausdrücklich zugelassen wird. Einsätze sind möglich in der Katastrophenhilfe (Artikel 35 GG), also bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen. Einsätze sind auch möglich, wenn ein innerer Notstand besteht (Artikel 87 GG). Weiter kann die Bundeswehr im Inneren tätig werden, um nach Artikel 35 GG Amtshilfe zu leisten. Hier geht es allerdings nicht um militärische Maßnahmen, sondern vor allem um technische Unterstützung. mis

Im Koalitionsausschuss wurde vereinbart, dass Baden-Württemberg im Frühjahr 2017 an einer gemeinsamen Übung zwischen Polizei und Bundeswehr teilnehmen wird. Solche Übungen sind zudem auch in anderen Ländern wie Bayern und Nordrhein-Westfalen geplant. Voraussetzung sei jedoch, dass es sich ausschließlich um Stabsübungen handele. Bewaffnete Soldaten sollen nicht öffentlich zu sehen sein. Bei solchen Stabsübungen geht es um Planspiele. Es soll geübt werden, wie die Kommunikation zwischen Polizei und Bundeswehr im Ernstfall aussehen könnte und wie die Polizei dann zum Beispiel schnell Material bei der Bundeswehr anfordern könnte.

Doch die Landtagsfraktion der Grünen befürchtet, dass solche Übungen nur der Anfang einer weitergehenden Zusammenarbeit sein könnte. Sie kritisieren, der Koalitionspartner CDU wolle "den Rahmen des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren erweitern", heißt es in dem Papier.

"Die Union ist nun schon wochenlang mit einem Vorschlag unterwegs, den sie bis heute nicht konkretisieren kann. Die entscheidenden Fragen konnte sie auch im Koalitionsausschuss nicht beantworten: Was genau soll geübt werden und wer genau soll daran beteiligt sein?", sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand, der ebenfalls an der mehrtägigen Klausur in Titisee-Neustadt teilnimmt, gestern dieser Zeitung. Es dränge sich hier "immer mehr der Eindruck auf, dass die CDU den Sinn und Zweck dieser Übung vor allem in der politischen Profilierung sieht". Er pocht auf den Beschluss des Koalitionsausschusses, in dem die Grünen deutlich gemacht hätten, "dass wir für eine Politik der Verängstigung ebenso wenig zu haben sind wie für eine Militarisierung der Innenpolitik".

"Massive Bedrohung"

Gegen eine Stabsrahmenübung hat Hildenbrand keine Einwände. "Im Hinblick auf eine Live-Übung von Polizei und Bundeswehr bleiben aber auch nach dem Koalitionsausschuss große Vorbehalte und vor allem große Fragezeichen", erklärte der Grünen-Chef weiter.

Die CDU-Landtagsfraktion, die momentan in Berlin tagt, geht mit dem Thema offensiver um. Komme es zu einer Terrorlage, in der die Polizei auf die Hilfe der Bundeswehr angewiesen sei, müsse man auf "diese Ernstfälle sehr gut vorbereiten sein und diese daher üben", sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. Gestern wurden die Parlamentarier von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) besucht. Sie sprach von einer massiven Bedrohungslage durch den Islamischen Staat. "Wenn die Polizei an ihre Grenzen gerät, muss die Bundeswehr in der Lage sein, zur Hilfe gerufen zu werden." Es sei wichtig, solche Szenarien zu üben.