Grünen-Landtagsfraktion weiter skeptisch bei Bundeswehreinsatz im Inneren

Die Landtagsfraktion der Grünen stellt die Einigung der grün-schwarzen Landesregierung über den Bundeswehreinsatz im Inneren in Terrorlagen in Frage. "Ein Einsatz der Bundeswehr im Inneren im Zuge des Anti-Terror-Kampfes stößt bei uns auf grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedenken", heißt es in einem Papier, das die Grünen-Fraktion gestern Abend auf ihrer Klausur in Titisee-Neustadt verabschiedete. Die Stellungnahme liegt dem "Mannheimer Morgen" vor. Darin äußern die Grünen die Sorge, dass die geplanten Übungen "Vorboten sein könnten, um den Rahmen des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren zu erweitern", heißt es weiter.

Damit gehen die Grünen-Parlamentarier auf Distanz zu dem Beschluss des grün-schwarzen Koalitionsausschusses. Das Gremium, in dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) sitzen, hatte am Montag grünes Licht für gemeinsame Stabsübungen zwischen Polizei und Bundeswehr gegeben. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass keine bewaffneten Soldaten öffentlich zu sehen seien. Laut Strobl könnten solche Übungen bereits ab dem Frühjahr 2017 auch in Baden-Württemberg stattfinden.

"Die Union ist nun schon wochenlang mit einem Vorschlag unterwegs, den sie bis heute nicht konkretisieren kann. Die entscheidenden Fragen konnte sie auch im Koalitionsausschuss nicht beantworten: Was genau soll geübt werden und wer genau soll daran beteiligt sein?", sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand, der ebenfalls an der mehrtägigen Klausur in Titisee-Neustadt teilnimmt, gegenüber dieser Zeitung. Es dränge sich hier "immer mehr der Eindruck auf, dass die CDU den Sinn und Zweck dieser Übung vor allem in der politischen Profilierung sieht". Er poche auf den Beschluss des Koalitionsausschusses, in dem die Grünen deutlich gemacht hätten, "dass wir für eine Politik der Verängstigung ebenso wenig zu haben sind wie für eine Militarisierung der Innenpolitik".