Grünes Licht für Körperkameras

Stuttgart. Die Polizei in Baden-Württemberg wird künftig Körperkameras einsetzen. Die Beamten in den Polizeipräsidien Mannheim, Stuttgart und Freiburg sollen ab dem Frühjahr 2017 mit den Geräten ausgestattet werden.

Dazu schaffte der Stuttgarter Landtag gestern mit der Änderung des Polizeigesetzes die Voraussetzungen. Nur die SPD-Fraktion stimmte dagegen. Nach der Sommerpause 2017 soll ein Erfahrungsbericht erstellt werden. Erst dann wird jedoch entschieden, ob die sogenannte Bodycam im Land flächendeckend genutzt wird.

Heftige Kritik der SPD

Als erstes Bundesland erprobte das Land Hessen ab Mai 2013 Körperkameras für Polizisten. Inzwischen ist der Einsatz der sogenannten Bodycams nicht nur in Hessen, sondern auch in weiteren Ländern gesetzlich geregelt. Die Bundespolizei testet ebenfalls an Bahnhöfen größerer Städte die Kameras. Dies wird zum Beispiel in Stuttgart umgesetzt. Hier testen die Beamten zwei Modelle. Zum einen werden Kameras auf der Schulter getragen, zum anderen mit dem Display vor der Brust. Unterschiedliche Regelungen gibt es hingegen beim Pre-Recording, bei dem die Aufnahme bereits gestartet wird, bevor der Polizist die Aufnahmetaste drückt. mis

"Es geht also heute zunächst um die Schaffung der Voraussetzungen für ein Pilotprojekt", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen, Ulrich Sckerl. Gerade in seiner Partei wurde zuletzt kontrovers diskutiert, dass Volker Broo, der Landesbeauftragte für Datenschutz, die Bodycam-Pläne von Grün-Schwarz heftig kritisierte. Besonders heikel dabei war, dass die Datenschützer auch an einer zweiten Fassung des Gesetzes Mängel fanden. Stein des Anstoßes war vor allem das sogenannte Pre-Recording. Hier geht es darum, dass auch die 60 Sekunden gespeichert werden sollen, bevor ein Polizist die Aufnahmetaste manuell betätigt.

"Mit entscheidend ist, dass die Polizei die sogenannte Pre-Recording-Funktion nutzen kann", verteidigte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Vorhaben. Technisch ist das Pre-Recording möglich, weil die Kamera permanent filmt, aber die Aufnahmen kontinuierlich überschreibt. Gespeichert werden die Sequenzen nur, wenn ein Polizist die Aufnahmetaste betätigt.

Die SPD übte heftige Kritik an dem Vorhaben. "Ich finde es bemerkenswert, dass ein Gesetzentwurf, der von den Grünen eingebracht wird - und der so vom Landesdatenschutzbeauftragten verrissen wird -, nach wie vor die Zustimmung der Grünen erhält. Mir ist das rätselhaft", sagte der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Sascha Binder. Die Sozialdemokraten hatten zuvor einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser basiert auf dem Vorhaben des ehemaligen SPD-Innenministers Reinhold Gall, der schon unter Grün-Rot versuchte, die Bodycam im Südwesten einzuführen. Binder berief sich dabei immer wieder auf die Kritik der Datenschützer. Diese warfen der grün-schwarzen Koalition vor, ihr Konzept lasse Videoaufnahmen durch Polizisten fast grenzenlos zu.

Einig waren sich gestern alle Fraktionen jedenfalls darin, dass die Polizisten besser geschützt werden müssen. "Es geht darum, unsere Polizisten vor Rohheit und Gewalt zu schützen", sagte Strobl. Das neue Gesetz sei ein "wichtiger Schritt für mehr Sicherheit in unserem Land", so der CDU-Minister. Er setze darauf, dass dieses Instrument in Konfliktsituationen deeskalierend wirke und insbesondere "tätliche Angriffe auf Polizeibeamte verhindert". Komme es dennoch zu Übergriffen, könnten die Aufnahmen einer Bodycam "außerdem als Beweismittel in einem Strafverfahren eingebracht werden".

Zustimmung erhielt Grün-Schwarz von der FDP. "Körpernah getragene Kameras können Angreifer abschrecken, aber auch Angriffe auf die Polizei dokumentieren und so die Strafverfolgung erleichtern", so Innenexperte Ulrich Goll. Auch das im Gesetz vorgesehene Pre-Recording sei "vertretbar". Allerdings dürfe die Einführung der Bodycam nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Polizei weitere Unterstützung benötige. "Insbesondere braucht sie mehr Personal und eine bessere Ausrüstung", so Goll.

Auch die AfD befürwortete die Einführung der Bodycam. Deren Innenexperte Hans Peter Stauch unterstellte jedoch Strobl, dieser wolle sich mit dem Gesetz nur profilieren. "Endlich gibt es für Herrn Strobl etwas Vorzeigbares", so Stauch. Es bedürfe "keiner Kristallkugel, um sich die werbewirksamen Fotos vorzustellen, wenn der Innenminister den Beamten ihre ersten Bodycams übergibt".