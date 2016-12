„Herzlose Innenminister“

Stuttgart. Nach den Abschiebungen von fünf Flüchtlingen aus Baden-Württemberg nach Afghanistan ist in der Landesregierung ein heftiger Streit zwischen Grünen und CDU entbrannt. "Dieser Fall muss Konsequenzen haben. Ich sehe einen erheblichen Aufarbeitungsbedarf. So etwas darf sich nicht noch einmal wiederholen", attackierte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU). Manuel Hagel, Generalsekretär der Südwest-Christdemokraten, sprach daraufhin von "verbalen Entgleisungen von Herrn Hildenbrand". Von diesem verlange er eine Entschuldigung. Nun werde sich der Koalitionsausschuss in einer Sondersitzung am kommenden Dienstag mit den aus CDU-Sicht "beleidigenden Äußerungen" befassen.

CDU verteidigt Vorgehen

Für Kontroversen sorgte auch, dass in letzter Minute die Abschiebung eines zum Christentum konvertierten Afghanen aus Sinsheim gestoppt worden war. Er befand sich schon auf dem Flughafen, wo die Maschine am Mittwoch mit 34 Afghanen in Richtung Kabul startete. Dem Vernehmen nach intervenierte hier das grün-geführte Staatsministerium und verhinderte, dass der Mann ein-stieg. Offiziell spricht die Landesregierung von einer gemeinsamen Aktion von Staatsministerium, Landes- und Bundesinnenministerium.

Immer weniger Flüchtlinge Der Zugang an Asylbewerbern in Baden-Württemberg ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Seit Mai dieses Jahre liegt die Zahl pro Monat sogar unterhalb der 2000er-Grenze. Zum Vergleich: Im November und Dezember 2015 kamen jeweils noch weit über 10 000 Flüchtlinge in den Südwesten Deutschlands. Von den 1698 Asylsuchenden im November 2016 bildeten Personen aus Syrien, Eritrea, Gambia und Nigeria die größten Gruppen. Aus Afghanistan kamen im vergangenen Monat 106 Asylsuchende nach Baden-Württemberg.

Strobl wiederum verteidigte gestern die Entscheidung, abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abzuschieben. Zwar sei die Lage im Land nicht einfach. Trotzdem gebe es in Afghanistan "vergleichsweise sichere Regionen, in denen Millionen Afghanen ihrem Alltag nachgehen". Dort seien auch Gebiete, in denen es keine politische Verfolgung gebe und vom Staat keine Gefahr für Leib und Leben ausgehe. Zudem unterstütze Deutschland Afghanistan mit Geld aus der Entwicklungshilfe, die Bundeswehr sei dort stationiert und es gebe ein Rückführungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Afghanistan.

Doch der Streit zwischen Grünen und CDU geht weiter. Die Ravensburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger forderte gegenüber dieser Zeitung den sofortigen Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan. "Es ist unmenschlich und humanitär verantwortungslos, Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben", sagte die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. "Ich erwarte von den grün-regierten Ländern, dass sie den herzlosen Innenministern von CDU und SPD für die Zukunft eine unmissverständliche Absage für solche Abschiebungen erteilen." Der Mannheimer Nikolas Löbel, Chef der Jungen Union in Baden-Württemberg, unterstellte den Grünen hingegen ein "falsch verstandenes Gutmenschentum". Es sei gut, dass die CDU dafür sorge, dass jetzt diejenigen konsequent abgeschoben würden, die hier kein Bleiberecht hätten.

Die Opposition im Landtag forderte derweil Klarheit über die umstrittenen Abschiebungen. SPD und FDP beantragten deswegen eine Sondersitzung des Innenausschusses am Dienstag. "Die Begleitumstände der Sammelabschiebung nach Afghanistan werfen viele Fragen auf, die Innenminister Thomas Strobl den Abgeordneten beantworten muss", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landtagsabgeordneten Sascha Binder (SPD) und Timm Kern (FDP).